Ilusión contenida en Rubiáns por el cambio de horario

El curso escolar 2025-26 finalizó hace un par de semanas, y aunque todavía quedan dos meses para el comienzo del próximo, muchos profesores y padres ya empiezan a organizarse. En Rubiáns, sin embargo, no pueden, porque a estas alturas del verano ni siquiera saben aún qué horario tendrá el colegio a partir de septiembre. El actual, muy denostado, es de 9.50 a 14.50 horas, y la comunidad educativa lleva años reclamando empezar las clases antes, a las 9.30 horas.

«A estas alturas aún no tenemos nada oficial», afirma Cristina Angustia, de la asociación de padres de alumnos. Pero aunque no saben nada a ciencia cierta, ni las familias ni la dirección del colegio, hay ciertas esperanzas de que por fin sus peticiones sean aceptadas. «Fuimos a hablar con la empresa Benito Abalo cuando le dieron la concesión, y él nos dijo que el cambio de horario era viable», sostiene la representante de la ANPA.

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Además, asegura que también contactaron vía correo electrónico con la Dirección Xeral de Mobilidade, y que les respondieron que ellos también están de acuerdo con el cambio. En la asociación de padres creen que la respuesta definitiva está tardando, a la espera de que se terminen todos los trámites administrativos del concurso público que ganó Benito Abalo. Las familias están ansiosas de tener una respuesta, «porque muchos padres tienen sus jornadas de trabajo adaptadas al horario actual, y necesitan saber el definitivo».