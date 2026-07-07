A Illa recomienda no hacer barbacoas durante el San Ramón

La comida campestre en la que participan cientos de isleños el jueves antes de la celebración de la procesión del Carme está siendo regulada por el Concello en base a dos cuestiones fundamentales: evitar los problemas a la hora de ocupar una parcela y eliminar cualquier opción de que se registre un incendio forestal.

El San Ramón de A Illa se celebrará el día 16 de julio y, para facilitar la organización, se emplaza a los grupos y familias que deseen participar en la comida campestre que reserven su parcela en las instalaciones municipales. Podrán hacerlo en las oficinas municipales a partir de las 9.00 horas del día 13. Se trata de un trámite sencillo en el que se requiere comunicar previamente al Concello la reserva de la parcela a través del registro general. Esta práctica, además, es la que se viene aplicando desde hace tiempo para otros eventos, como es el caso de las carrozas de Carnaval, por lo que «el modelo es plenamente conocido por los vecinos».

Dado el riesgo de incendio forestal, el Concello también hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva, recomendando no hacer fuego ni emplear barbacoas durante la jornada, así como dejar la parcela limpia una vez finalizada la fiesta.

El alcalde, Luis Arosa; explica que «San Ramón es una de esas fiestas que forman parte de la identidad de este pueblo, cada año vemos como vecinos se organizan con mucha ilusión para pasar un buen día en A Bouza, por eso solo pedimos que, como hacen siempre, lo hagan con responsabilidad, teniendo en cuenta el riesgo de incendios que hay en estas fechas y que colaboren en la recogida de la basura que puedan producir y con los trámites que facilitan que todo salga perfecto».

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Las fiestas de A Illa darán comienzo el día 15 de julio, con la celebración de la tradicional Día dos quintos, jornada dedicada a los integrantes de la quinta de 2008, que cumplen los 18 años de edad. Al día siguiente será el momento de la tradicional romería de San Ramón. El 17 de julio será San Roque y el 18 será el momento de la procesión marítima del Carme, una de las más espectaculares de la ría de Arousa.