El Fontecarmoa reina en su tablero

Vilagarcía volvió a ejercer como capital gallega del ajedrez de promoción. El XII Master Centro Comercial Arousa reunió el sábado a casi 160 jugadores de distintos puntos de la comunidad, en una cita organizada por el Club Xadrez Fontecarmoa, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal y el patrocinio del centro comercial arousano.

La prueba, incluida en el XIX Circuito Gallego Promoción, respondió a las expectativas pese a coincidir con otros torneos en Galicia y en el calendario nacional. La afluencia confirmó el peso de un campeonato que ya tiene un sitio estable entre las referencias autonómicas de cantera. Se disputó a siete rondas y en cinco categorías: sénior, infantil, alevín, benjamín y promesas, con regalos, medallas y trofeos aportados por el Centro Comercial Arousa y sus empresas.

El Fontecarmoa, anfitrión, firmó una actuación de peso con cuatro medallas para sus jugadores. La más simbólica fue la de Irene Diz Loroño, campeona femenina y protagonista de uno de los triunfos más celebrados por el club local. Su victoria confirmó el crecimiento competitivo de una ajedrecista que volvió a colocar a Vilagarcía en el primer plano del tablero gallego.

En el abierto absoluto hubo máxima igualdad. Javier Lema, de Pontevedra, y César Oubiña, del Fontecarmoa, acabaron empatados a seis puntos, pero los desempates dieron el título al pontevedrés. La segunda plaza de Oubiña reforzó el protagonismo local en la categoría reina, en la que también destacó Jorge María, quinto, por detrás de Miguel Casado, de la Escola Xadrez Pontevedra, y David Álvarez, del Lucena de Vigo.

Hubo representación de toda Galicia en una gran jornada deportiva. / FdV

La buena salud del club vilagarciano se reflejó también en la sexta posición de Raúl Brea, actualmente encuadrado en la Universidad de Salamanca, y en las plazas de Gonzalo Bouza y Ricardo Oubiña, noveno y décimo. Los tres acabaron empatados a cinco puntos con el quinto clasificado, aunque quedaron penalizados por los desempates. «El nivel local volvió a estar a la altura de un torneo cada vez más exigente», resume el balance deportivo de la jornada.

En los premios por tramos, el sub 16 fue para Noé Diz Eitor, del Club Ajedrez Padrón; el sub 18, para Adrián Argudín Fernández, del Xadrez Mos; y el de veteranos, para Jesús de la Torre Alfonso, del Club Xadrez Bueu. En infantil, el podio se decidió por desempate a favor de Isaac Blanco, del Lucena de Vigo. En alevines se impuso Xoel Roo Pérez, del Club Marquiño de A Pobra.

Entre los menores de 10 años, Martín Lema, de Pontevedra, firmó pleno de victorias para imponerse en benjamines. En promesas, reservada a los menores de ocho años, ganó Martín Dios, del Club Marquiño, seguido por Brais Álvarez, de Valladares, y Matías Ramírez, del Fontecarmoa.

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La duodécima edición del Master Centro Comercial Arousa dejó una imagen de consolidación: tableros llenos, clubes de toda Galicia, cantera en crecimiento y un anfitrión capaz de competir y organizar con solvencia. Vilagarcía volvió a mover pieza en el mapa autonómico del ajedrez.