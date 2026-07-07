La Festa do Viño de Meaño suma doce actuaciones musicales

A falta de dos semanas, el Concello de Meaño inicia su campaña de promoción de su Festa do Viño que cumplirá con esta edición sus bodas de plata, al tomar el concello en 2022 el relevo del Encontro do Viño de Autor de la Asociación de Bodegas Artesanas Rías Baixas que en 2017 vivía su última edición.

Se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio en la Praza do Concello, y en este evento se ofrecerán Rías Baixas ds 20 bodegas de la comarca: Anadigna, Vionta, Torre Penelas, Lagar de Pintos, Veiga Naum, Pablo Padín, Zárate, Cristimil, Paco&Lola, Forjas del Salnés, O Forrollo, Terra de Mareas, Lagar O Parral, Cabaleiro do Val, Attis, Rexurdir, Avó Roxo, Rozas, Albamar, Terras de Lantaño y Pedro Méndez.

Amén de la gastronomía y vino, la parte musical viene marcada por la actuación de doce grupos musicales a lo largo de esos tres días. El viernes 17, con motivo de la inauguración a las 20 horas, actuará la Danza de Arcos de Cobas más el grupo de gaitas Penaguda de Dena. Luego, tras ello y sobre la carretera en el escenario los grupos América y Gin Toni’s (él último en sustitución de la formación asturiana Assia que se había anunciado en principio). El último relevo lo hará al dj Kiko para llevar la fiesta hasta que el público aguante.

Luego, el sábado, turno para las charangas Alambique y Mil 9, a las 21:00 concierto de la Banda Unión Musical de Meaño bajo el título “Verbena Sinfónica”, y a las 22:00 la orquesta Cinema para el último relevo de nuevo para el dj Kiko.

Y el domingo, presencia de la BUMM de nuevo para el desfilo institucional de autoridades, al mediodía el concierto de Amigos do Acordeón Rías Baixas, por la tarde la charanga Fanfarria Furruxa y a las 22,30 plato fuerte de las verbena con la orquesta Panorama que, por infraestructura deberá desplazarse para celebrarse en el área estacionamiento público de la Rúa Herminia Fariña.

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La organización de la fiesta corresponde al Concello de Meaño que, en la parte de feria del vino ha contratado los servicios de la firma Gesdigal -otrora Carpas Pontevedra-, que el mismo sello que asumió este papel en los años anteriores.