Choque entre BNG y el 061 por la gestión de tres urgencias en O Salnés

En apenas dos días, se han producido tres urgencias vitales en O Salnés para las que el 061 trató de activar a la ambulancia medicalizada. Pero en los tres casos fue necesario movilizar otros medios, porque la UVI móvil estaba en Sanxenxo, a más de media hora de distancia por carretera de donde se produjeron los incidentes, dos de los cuales tuvieron consecuencias fatales.

El BNG ha respondido con dureza, advirtiendo de que «la actitud negligente del PP» ha privado a estas personas de recibir una atención rápida en urgencias, y todo «por el interés político y personal de un alcalde», en alusión al de Sanxenxo, Telmo Martín. Mientras, el 061 se defiende de las acusaciones, y sostiene que ha actuado correctamente en todas las emergencias de los últimos días.

Así, aducen que en el caso del niño de dos años que casi se asfixia en la zona de juegos de la Galiña Azul de Carril (Vilagarcía) fue atendido en 16 minutos por una ambulancia vital básica que había recogido antes un médico de guardia en el centro de salud de San Roque. Además, plantean que el niño fue evacuado primero al Hospital do Salnés, en vez de llevarlo directamente a la UCI pediátrica de Santiago, porque así lo marcan los protocolos del 061.

El 061 afirma que llegó al niño de Carril en 16 minutos y al infartado de Tremoedo, en nueve

Apenas unas horas después, sobre las 21.00 horas del lunes, un hombre de 45 años sufrió un infarto cuando salía de un gimnasio en Tremoedo (Vilanova).

En este caso, el 061 movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago porque la UVI móvil de Sanxenxo estaba demasiado lejos. Pero finalmente, el helicóptero no pudo aterrizar en Vilanova porque había demasiada niebla.

Sea como fuere, el 061 defiende su gestión, porque asegura que nueve minutos después de la llamada, había llegado a la zona una ambulancia básica, dotada con desfibrilador y con dos técnicos sanitarios entrenados en ejercicios de reanimación. Además, añade el 061, fueron guiados en todo momento por un médico de la central. Pero nada pudieron hacer por el hombre, que murió.

El BNG presentará mociones en todos los Concellos contra el traslado estival de la UVI móvil

El domingo por la noche se produjo otro fallecimiento por una parada cardíaca. La UVI móvil de Sanxenxo tardó más de media hora en llegar al punto.

Las dos versiones

La diputada arousana del BNG en el Parlamento gallego, Montserrat Prado acusa al PP, que este martes vetó la comparencia de los responsables del 061 y el Sergas en la Cámara gallega, que había sido solicitada por los nacionalistas.

Montserrat Prado siempre ha insistido en la necesidad de que la UVI móvil de O Salnés esté todo el año en el hospital, y de que se contrate una a mayores en julio y agosto para el sur de la comarca, con sede en Sanxenxo y O Grove. Por ello, el BNG va a presentar mociones en todos los Concellos para que los partidos políticos se posicionen y soliciten al 061 que rectifique su decisión.

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Desde el 061 niegan las acusaciones. «Los profesionales de la central de coordinación atienden las urgencias y las emergencias con base en criterios clínicos, gestionando la red de transporte sanitario urgente, compuesta por un conjunto limitado de recursos asistenciales, en función de las especificidades de cada servicio».