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Laboral

Cambados busca un acuerdo para evitar una huelga en la recogida de basura

El regidor, Samuel Lago, entiende como justas las reivindicaciones salariales de la plantilla

Samuel Lago

Samuel Lago / Iñaki Abella

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Adolfo Gago

Cambados

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha mantenido una reunión con los representantes de los trabajadores de la recogida de la basura, que se encuentran en plena reivindicación laboral centradas en obtener mejoras salariales. El propio Lago reconoce como «justas» estas reivindicaciones debido a que, cuando se negoció el convenio, «fue posterior al actual contrato y tuvieron poco margen de maniobra, a lo que se suma que llevaban acumulados contratos anteriores con una pérdida importante de poder adquisitivo, por eso están negociando una mejora salarial que compense la pérdida de los anteriores».

El día anterior, empresa y trabajadores mantuvieron un encuentro que Lago define como «esperanzador» aunque no se alcanzase un acuerdo. Lago reconoce que «hay voluntad por ambas partes y las negociaciones siguen abiertas aunque la cuantía que ha ofrecido la empresa es considerada como insuficiente por los trabajadores». Lago espera que se pueda alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes que evite que se celebre una huelga que «perjudicaría a los vecinos de Cambados».

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