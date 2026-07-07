Los autocaravanistas lamentan los vetos en O Salnés: «Aparcados no hacemos daño a nadie»

En 2015 había 48.000 autocaravanas en España; en la actualidad, son casi 140.000. Tras la pandemia de covid, esta forma de viajar se puso de moda, y creció tanto que en muchas localidades turísticas surgieron tensiones entre los conductores de estos vehículos y los demás usuarios. Estos conflictos desembocaron recientemente en la imposición de limitaciones a las autocaravanas en municipios como los de A Illa y O Grove, que los autocaravanistas lamentan.

«Podemos entender que no se pueda acampar, es decir, abrir toldos, sacar mesas y sillas... Pero lo que sí nos parece incomprensible es que no se nos permita aparcar y pernoctar, porque aparcados no le hacamos daño a nadie», sostiene Sandra Jul, de Yakart, una empresa especializada en autocaravanismo que estos días cruza Galicia con un centenar de viajeros con motivo de la décima edición de su popular ruta «Camino de Santiago». Este lunes estuvieron en Pontevedra y visitaron el pazo de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa.

Sandra Jul recuerda que, de hecho, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una modificación del Reglamento General de Circulación, según la cual las autocaravanas podrán aparcar en cualquier lugar, como un turismo normal. Eso sí, en el propio texto legal se reconoce que la última palabra en determinados casos la tendrán los Ayuntamientos.

Un momento de la visita al pazo de Rubiáns. / FdV

Sandra Jul asume que se prohíba acampar en determinados espacios, es decir, desplegar toldos o sacar al exterior del vehículo mesas o sillas, pero no comprende el veto al aparcamiento y la pernocta. «Muchas autocaravanas ocupan poco más que una furgoneta camperizada», añade.

La portavoz de Yakart admite que dentro del colectivo puede haber personas poco respetuosas e incívicas que hacen un mal uso de los aparcamientos, pero considera que eso no debería bastar para demonizar a todo el sector, «del mismo modo que después de un festival de música queda todo lleno de basura y no por ello se prohíben los festivales. Restringir los aparcamientos nos parece un atraso».

A nivel local, Concellos como los de O Grove o A Illa han aprobado recientemente limitaciones a las autocaravanas. El primero de ellos sacó adelante hace unos días una ordenanza con limitaciones horarias y restricciones al aparcamiento en diferentes zonas, al tiempo que prohíbe las pernoctas en el entorno de las playas, y ha anunciado un mayor control de la Policía Local sobre este tipo de vehículos. A Illa, por su parte, ha prohibido aparcar en Riasón.

La Mancomunidade do Salnés proyecta 300 plazas de estacionamiento público en municipios del interior

Estas medidas no implican que el sentir general de la comarca sea hostil hacia el autocaravanismo. De hecho, la Mancomunidade do Salnés anunció a finales de abril la puesta en marcha de un plan para la creación de estacionamientos públicos para este tipo de vehículos en los municipios del interior de la comarca.

La finalidad es doble: reducir la presión que este tipo de turismo ejerce tradicionalmente sobre las localidades costeras, como A Illa y O Grove; y crear nuevas oportunidades de negocio en poblaciones del interior, como Meis, Meaño o Ribadumia. «Lo que puede ser un problema para unos ayuntamientos, puede ser una oportunidad para otros», explica Ramón Guinarte, gerente de la Mancomunidade do Salnés.

La base de este plan es un estudio, que detectó que la comarca necesitaría en torno a 300 nuevas plazas de estacionamiento para autocaravanas para atender la demanda creciente de este tipo de turismo. El plan incluye un modelo de ordenanza que podría extrapolarse a todos los municipios.

De visita por la comarca

Yakart está recorriendo diferentes puntos de Galicia con 53 autocaravanas. Este lunes visitaron el pazo de Rubiáns, y conocieron sus jardines, el viñedo y su colección de camelias. Pero en los próximos días también estarán en O Grove, pues van a estacionar en el área privada Campolongo, en San Vicente do Mar.

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El viernes, los excursionistas tendrán la oportunidad de conocer la ría de Arousa en una travesía en catamarán que también les acercará a A Illa.