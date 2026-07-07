Areoso, el paraíso con lista de espera y acceso a través de una aplicación obsoleta

Hace cuatro años, la administración dio un paso fundamental para evitar la desaparición del islote Areoso. Ese paso fue el diseño de una orden de protección y una reglamento para permitir el acceso que se trataba de un documento vivo, que podía ser modificado en caso de ser necesario y en función de los problemas que se fuesen detectando sobre la marcha. Sin embargo, cuatro años después, el reglamento no ha visto modificada una sola coma y las empresas de ocio y aventura que tienen como destino Areoso llevan tiempo manifestando su disconformidad con algunas de las situaciones que genera la aplicación, donde solo se puede adquirir una visita a quince días vista.

Una de las principales es que, especialmente los fines de semana, no hay un solo espacio libre, pero no siempre eso significa que se ocupen el medio centenar de plazas que se ofrecen en la aplicación. El motivo es que muchos de esos visitantes reservan varios días, unas reservas que se mantienen vayan o no al islote, una situación que perjudica a las empresas que llevan desde el primer momento reclamando una solución y poder disponer de esas plazas liberadas.

Marta Iglesias, de Piragüilla, reconoce que «el sistema no funciona para nosotros, somos los primeros que queremos protegerlo, pero hay cuestiones que deben mejorarse en lo que respecta a la aplicación, porque nos está perjudicando claramente al no liberarse las plazas que no se ocupan mientras tenemos clientes en lista de espera para poder ir». La dificultad para conseguir llegar a Areoso está llevando a las empresas a buscar alternativas, y todo el litoral de A Illa se ha convertido en una propuesta muy interesante. «Es cierto que la mayor parte de los clientes quieren acudir a Areoso, pero con un buen asesoramiento, descubren otros puntos muy atractivos de nuestro litoral», explica.

Insiste en que los cambios que han propuesto las empresas para optimizar el funcionamiento de la aplicación y seguir garantizando la preservación del islote «no se han acometido pese a que cuando se creó ya advertimos que tenía que haber modificaciones casi de forma inmediata, porque lo que se había redactado era un boceto con muchas dificultades para nuestro funcionamiento».

Las empresas también mantienen sus quejas con la ausencia de vigilancia y control en el islote, donde no existe una persona que controle si las personas que desembarcan en él tienen el permiso o carecen de él. Precisamente, a principios de junio, ya mostraron su disconformidad con lo que estaba sucediendo al ver como embarcaciones de todo tipo, especialmente motos de agua, varaban sin control en la playa como en los viejos tiempos, aprovechándose de la ausencia de un control efectivo.

Otra de las cuestiones que siguen echando de menos en la orden es la posibilidad de efectuar visitas guiadas en las que se puedan mover grupos de cierta entidad que permanecerían un tiempo limitado en el islote y no causarían ningún tipo de impacto. El objetivo de estas visitas guiadas sería dar a conocer la riqueza natural que esconde el islote, tal y como ocurre en Cortegada, incluida en el Parque Nacional Illas Atlánticas. Sin embargo, pese a la petición reiterada de esa necesidad, poco o nada se ha avanzado en ella.

Las propias empresas son las más interesadas en implementar medidas de protección del islote, que lleva años sufriendo un intenso proceso de degradación provocado, en parte, por el turismo masivo, pero creen que no se está ajustando a las necesidades del propio islote ni de las actividades económicas surgidas en torno a él

En estos momentos, para acceder al islote hay que hacerlo a través de la plataforma diseñada por la Xunta que considera el verano como temporada alta. Allí, además del acceso para la persona también se debe comunicar que tipo de embarcación se utilizará para llegar al islote para el atraque de embarcaciones con o sin motor o fondeo. Así, las embarcaciones de más de 12 metros deben sacar una autorización para fondear en las boyas habilitadas a tal efecto.

El atraque de embarcaciones a motor solo cuenta con cuatro plazas, mientras que las embarcaciones sin motor podrán desplazar un máximo de cuatro personas por autorización. Para visitar el islote existen tres turnos diferentes desde el amanecer hasta las 13.00 horas, desde esa misma hora hasta las 17.00 y desde ella hasta el anochecer, siendo el más demandado todos estos años el turno central. En las normas fijadas por la orden, un visitante solo podrá solicitar una autorización por turno al día y no se podrán hacer modificaciones ni anulaciones.

No se puede acceder a la zona de fondeo con una embarcación de más de 12 metros de eslora. Por motivos de seguridad y para evitar un mayor deterioro del islote, en determinados turnos y días, no se darán autorizaciones de acceso al islote, debido a que a determinada altura de las mareas se produce la práctica desaparición de la playa que se encuentra en el istmo. Este año 2026 solo se aplicará en los meses de agosto septiembre y octubre, afectando solo al tercer turno, el que va desde las 17.00 al anochecer.

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El islote, además de permitir disfrutar de la playa en un entorno paradisíaco y rodeado de aguas turquesas, también esconde una riqueza patrimonial espectacular aunque en riesgo de desaparición. Sus arenas escondían cinco mámoas, aunque una de ellas ya ha desaparecido por completo y otras dos están en riesgo, llegando a protegerse una de ellas con un gran muro de contención. En los trabajos arqueológicos realizados en los últimos años se han llegado a encontrar un buen número de restos, entre ellos, parte de un maxilar de la época castrexa, así como diferente cerámica. El hallazgo del maxilar fue todo un impacto para la arqueología gallega, ya que la acidez del suelo en Galicia acostumbra a impedir este tipo de hallazgos. El islote también se encuentra en un entorno muy importante para la Cofradía de A Illa, ya que le rodean algunos de los mejores bancos marisqueros que gestionan.