Vilanova culmina la primera fase del centro de talasoterapia de O Terrón

El centro de talasoterapia, uno de los proyectos históricos de Vilanova, ya está más cerca de convertirse en una realidad. El Concello ya ha certificado el final de obra de la construcción del vaso d ela piscina, es decir, de la primera fase del centro, y se apresta a sacar adelante ya la segunda fase, la más importante y la que incluirá la construcción del edificio que albergará la talasoterapia.

Esa información fue facilitada por el alcalde del municipio, Gonzalo Durán, en el último pleno de la corporación, una sesión en la que sacó pecho de las inversiones que se están realizando en el municipio y, en especial, de esta actuación, que no duda en calificar como «un antes y un después para el futuro turístico de Vilanova de Arousa».

Las obras, realizadas por la empresa Construcciones Orega S.L. en ambas fases, consisten en la construcción de un vaso en el que se han invertido algo más de medio millón de euros. El edificio, que supera ampliamente el millón de euros, consiste en la construcción de un edificio que incluirá, además, una zona de vestuarios, otra de enfermería, un vaso infantil para chapoteo, recepción, almacén y otros espacios.

Todavía restará, una vez ejecutadas las dos fases, una tercera que servirá para la creación de un recorrido termal y la puesta en marcha de un gimnasio. Si bien la ejecución de las dos primeras fases se establece dentro de este 2026, todavía no se aventuran plazos para la tercera y última, ya que depende, en gran medida, de los procedimientos y lapsos que maneja el programa europeo.

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Aún así, cada fase establece obras completas, lo que significa que la primera ha dejado lista el vaso principal y la segunda dará ejecución al edificio y otros usos complementarios. Finalizadas estas, la instalación quedaría en condiciones de uso incluso antes de completarse la tercera. Una vez acabada llegará el momento de decidir sobre la forma de gestión de las instalaciones que apunta a que será a través de una explotación indirecta, es decir, a través de una empresa privada previo concurso público.