Vilanova abre las puertas del punto limpio

El Concello de Vilanova abrirá mañana al público el nuevo punto limpio, situado en el polígono industrial de Tremoedo, una infraestructura destinada a facilitar a los vecinos la gestión de los residuos que no pueden ser depositados en los contenedores convencionales. La puesta en marcha de este servicio era una deuda histórica que existían con los vecinos del municipio a la hora del tratamiento de enseres y al ser Vilanova uno de los pocos municipios que carecía de este servicio.

Gonzalo Durán ,alcalde del municipio, visitó esta mañana las instalaciones para comprobar que todo se encontraba en perfectas condiciones. A partir de este mismo martes, los vecinos podrán acudir a la parcela de Tremoedo con el DNI o cualquier documento que acredite que son vilanoveses para depositar estos residuos. El horario provisional del punto limpio será de lunes a jueves con dos turno, por la mañana de 10.00 a 14.00 horas y por las tardes de 17.00 a 21.00. Los viernes y los sábados, las dependencias de Tremoedo abrirán sus puertas tan solo por la mañana, de 10.00 a 14.00 horas. En las dependencias podrán depositarse enseres, voluminosos, maderas, metales, textiles y vidrios entre otras cuestiones.