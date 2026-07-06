Vilagarcía lleva a la playa una guía para veranear sin impacto

La playa de A Compostela se convertirá este verano en un espacio de sensibilización ambiental a pie de arena. El Concello de Vilagarcía y Afundación presentaron este lunes la campaña «Goza da praia sen deixar pegada», una iniciativa impulsada por la Obra Social de Abanca con la colaboración municipal que busca trasladar a vecinos, visitantes y usuarios de los arenales una guía sencilla de buenas prácticas para disfrutar del litoral sin comprometer su equilibrio natural.

La propuesta se articula a través de tres tótems instalados en el paseo marítimo, a la altura del parque de A Compostela, en los que se condensan consejos directos y fácilmente aplicables. La teniente de alcalde, Tania García; el concejal de Turismo, Álvaro Carou; la directora técnica del proyecto Plancton, Saleta González Pimentel; el responsable de RSC de Afundación, Manuel Cacheda, y el director de la oficina de Abanca en Vilagarcía, Javier Tilves Carballo, participaron en la presentación.

La filosofía de la muestra es clara: pequeños hábitos individuales pueden tener un efecto colectivo decisivo en la conservación de los arenales gallegos y de su biodiversidad. Los paneles animan a no tirar colillas en la arena, utilizar recipientes reutilizables para transportar la comida, llevar la basura de vuelta a casa o depositarla en los contenedores adecuados y, siempre que sea posible, acudir a la playa caminando o en bicicleta.

Uno de los mensajes centrales de la campaña se refiere al uso de protectores solares. Saleta González recordó que son imprescindibles para proteger la piel y prevenir enfermedades, pero advirtió de la importancia de elegir productos respetuosos con el medio marino. «Debemos usarlos siempre para protegernos del sol y prevenir el cáncer de piel, pero también teniendo cuidado de que no afecten a la calidad de las aguas ni a las especies que viven en ellas», explicó.

La campaña tiene un claro objetivo concienciador. / Pedro Mina

La recomendación pasa por emplear cremas inocuas para el mar y aplicarlas con suficiente antelación antes del baño. «Lo ideal es hacerlo media hora antes para que la piel las absorba bien, nos proteja como es debido y no se disuelvan en el agua acabando por dañar la biodiversidad marina», añadió la responsable técnica de Plancton.

La campaña pone también el foco en una singularidad de la Compostela: su condición de playa urbana y de ocio, pero también de espacio vinculado a la actividad marisquera. Por eso, otro de los mensajes apela al respeto por las especies que habitan el arenal y por el trabajo de quienes viven de su cuidado. «Los bichos son muy bonitos de ver, pero hay que dejarlos ahí, evitando que acaben cociéndose durante horas en un cubo con agua. Y si queremos hacer una paella, vamos a comprarlos a la plaza», señaló González.

Tania García enmarcó esta iniciativa en la línea de trabajo que el Concello desarrolla junto a Urbaser para reforzar la limpieza y el cuidado del espacio público. La teniente de alcalde recordó campañas recientes como la destinada a reducir los efectos de los orines de perro en calles y mobiliario urbano, y avanzó una nueva acción municipal centrada en la recogida de colillas. El Concello prevé repartir pequeños depósitos de bolsillo para facilitar que los fumadores puedan desecharlas correctamente.

«Goza da praia sen deixar pegada» forma parte del proyecto Plancton de educación ambiental de Afundación, una línea de trabajo que desde hace años moviliza a miles de voluntarios y a más de un centenar de entidades en acciones de concienciación y limpieza de espacios naturales. En Vilagarcía, una de sus actuaciones más recientes fue la recogida de plásticos y basura realizada hace unas semanas en la isla de Cortegada.

La exposición conecta además con otra experiencia desarrollada hace tres años en las playas de A Concha-Compostela, entonces centrada en la convivencia entre el uso recreativo del arenal y la actividad marisquera. Aquella campaña contó con la implicación directa de las mariscadoras, que participaron en tareas de información y sensibilización para promover el respeto a los cultivos marinos y prevenir el furtivismo.

Noticias relacionadas

Con esta nueva muestra, A Compostela incorpora al paisaje del verano un recordatorio permanente de que la playa no termina cuando se recoge la toalla. Cada colilla que no se tira, cada envase reutilizado, cada desplazamiento sin coche y cada gesto de respeto hacia la fauna o el marisqueo contribuyen a que el arenal siga siendo un espacio de ocio, biodiversidad y actividad económica.