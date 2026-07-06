Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril

Un niño de dos años fue trasladado grave al Hospital Clínico de Santiago tras quedar atrapado por el cuello en el vallado del parque de la escuela infantil de Carril, en Vilagarcía de Arousa. El accidente se produjo durante la mañana de este lunes, cuando el niño estaba jugando en un parque exterior del centro y, en un momento dado, introdujo la cabeza entre dos barrotes de la valla.

Después, el pequeño no pudo soltarse y debido a las dificultades para respirar, perdió el conocimiento. Fue liberado por las trabajadoras de la escuela infantil, y trasladado posteriormente en ambulancia al área de Urgencias del Hospital do Salnés. Desde allí, fue derivado a la unidad de cuidados intensivos pediátrica del Hospital Clínico de Santiago.

Este accidente en la Galiña Azul de Carril (una escuela infantil que depende de la Xunta de Galicia) ha vuelto a poner el foco sobre el controvertido traslado de la ambulancia medicalizada a Sanxenxo, que entró en vigor el 1 de julio.

La ambulancia tuvo que ir primero por el centro de salud de San Roque para recoger al médico de guardia

Nada más recibir la alerta desde la escuela infantil, el 061 llamó por teléfono a la ambulancia medicalizada, pero esta se encontraba en Sanxenxo, a más de media hora de distancia por carretera de Carril. Al considerar que el niño estaba en una situación de riesgo vital, en la central del 061 consideraron que no podían esperar tanto tiempo por la ambulancia medicalizada, de modo que activaron una de las de asistencia vital básica.

Pero esta tampoco pudo ir directamente a Carril dado que al ser una urgencia grave tenía que «medicalizarse», recogiendo antes a uno de los médicos de guardia en el centro de salud de San Roque. Este desvío supuso un retraso de varios minutos en la llegada del vehículo sanitario a la escuela infantil. Más tarde, sí se activó a la UVI móvil, y de hecho fue esta ambulancia la que llevó al niño desde el Hospital do Salnés hasta el de Santiago, donde quedó ingresado.

Hombre fallecido en Carril

La ambulancia medicalizada de OSalnés está de septiembre a mayo en el Hospital comarcal, pero en julio y agosto se traslada a Sanxenxo, una medida que ha sido muy criticada los últimos años por el BNG y el PSOE, así como por algunos Ayuntamientos. Estas entidades proponen al 061 que contrate una ambulancia medicalizada propia para Sanxenxo y O Grove en verano, de modo que la otra quede permanente en Vilagarcía.

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Se da la circunstancia de que el domingo falleció en Carril un hombre de unos 70 años, a consecuencia presuntamente de una parada cardiorrespiratoria, y que el 061 llamó también a la UVI móvil, aunque tardaron media hora en llegar. El hombre fue atendido inicialmente por una ambulancia de soporte vital básico y un médico del centro de salud. Los detractores del traslado estival de la ambulancia medicalizada sostienen que, «no sabemos si ese hombre habría sobrevivido si la medicalizada estuviese más cerca, pero lo que sí es innegable es que habría tenido más posibilidades».