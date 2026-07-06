STAC invierte 20 millones en su complejo industrial de Padrón

La empresa STAC, que tiene instalaciones en Catoira, prevé invertir 20 millones de euros en su fábrica de Padrón. STAC es una firma gallega dedicada al diseño y fabricación de componentes para ventanas, puertas y fachadas, y continúa avanzando en su estrategia de crecimiento con este nuevo plan para Padrón, que se suma a la inversión de más de 25 millones de euros realizada en 2022 en su complejo industrial de Catoira.

«El nuevo plan permitirá reforzar la capacidad productiva, optimizar procesos clave y preparar a la compañía para afrontar los próximos retos de expansión internacional», apuntan desde STAC.

Más en concreto, el plan incluye actuaciones como la puesta en marcha de un almacén automatizado de producto terminado para expediciones, «que está permitiendo incrementar la capacidad de almacenaje y reducir de forma significativa los tiempos de preparación y envío», prosigue STAC.

Asimismo, la compañía está ampliando sus capacidades industriales duplicando la capacidad en procesos de lacado y zincado. Estas mejoras se complementan con la ampliación de las instalaciones existentes y la construcción de nuevas naves que seguirán reforzando la estructura industrial del grupo.

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La compañía señala asimismo que de cara a los próximos ejercicios, «se prevén nuevas actuaciones que consolidarán su evolución industrial». En este sentido, STAC indica que se encuentra ya en fase de montaje un segundo almacén inteligente, en este caso para componentes, «que multiplicará por cuatro la disponibilidad de materiales para montaje y otros procesos productivos, mejorando la agilidad operativa y la eficiencia interna». Además, la compañía lleva a cabo otras dos actuaciones estratégicas: la ampliación de su capacidad de montaje mediante la construcción de nuevas naves industriales y el desarrollo de nuevas áreas de carpintería y bancos de ensayo. «Ambas iniciativas, previstas entre finales de 2026 y comienzos de 2027, reforzarán la calidad de los procesos y el diseño».