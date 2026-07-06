Meis salva el Festival de Jazz de Armenteira con Allo Negro

El Festival de Jazz de Armenteira no desaparecerá del calendario cultural de Meis. Después de años bajo la organización de la asociación Terras Altas do Salnés, el Concello asumirá este verano las riendas de una cita que el gobierno local considera demasiado vinculada al municipio como para dejarla caer. Así lo explicó Manuel Muñoz, primer teniente de alcalde, durante la presentación de una edición que cambia de formato, pero mantiene la apuesta por la música en directo y por el marco patrimonial del monasterio.

La cita será el sábado 18 de julio, a partir de las 22.00 horas, en la Praza de Vilar. El programa se reduce a una única jornada y a un solo concierto, protagonizado por Allo Negro, una formación de blues integrada por músicos de la zona que proceden de distintos proyectos y comparten pasión por este género. «El Concello sigue apostando por que se lleve adelante este evento», señaló Muñoz, que recordó que hasta ahora la administración local colaboraba con una subvención nominal de 3.000 euros.

El cambio llega después de que Terras Altas do Salnés comunicase que no continuaría al frente de la cita. Ante esa situación, el Concello optó por tomar el relevo y garantizar, aunque sea en una versión más contenida, la continuidad de un festival con «gran dimensión y repercusión». Muñoz subrayó que Meis no quería perder «un espectáculo musical así en un entorno patrimonial tan importante» como el de Armenteira, convertido cada verano en un escenario especial para la cultura.

Noticias relacionadas

Allo Negro llega en un momento de crecimiento. La banda publicó en 2025 su primer single y este año estrenó su primer disco, titulado también Allo Negro. Su propuesta ya fue reconocida en los premios Martín Códax, donde se situó en el primer puesto dentro de su estilo. El Concello confía en que esta edición permita conservar el espíritu del festival y reunir al público en una noche pensada para «disfrutar del entorno y de la compañía».