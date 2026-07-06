A Illa recupera el cruceiro destruido en un acto vandálico

Eran los carnavales de 2023 cuando unos individuos sin identificar decidieron finalizar la fiesta del Lunes de Carnaval destrozando uno de los bienes patrimoniales más importantes de A Illa, el Cruceiro que se encuentra en la calle homónima. Los individuos escalaron por el fuste hasta tirar toda la parte superior de este bien patrimonial, que quedó totalmente destrozada en el suelo. De ese suelo se recogieron una decena de cascotes que se guardaron en el almacén municipal a la espera de encontrar una oportunidad para su rehabilitación

A pesar de que se abrió una investigación, nunca se consiguió esclarecer el caso e identificar a los individuos que destrozaron este bien patrimonial. Ese vacío que dejó la caída de la cruz se está llenando esta semana, con los trabajos de rehabilitación que se han puesto en marcha y que devolverán el esplendor al cruceiro. Este elemento patrimonial está catalogado y se construyó en el siglo XIX, impulsando el Concello el pasado año un proyecto de restauración con una inversión de cerca de 6.000 euros. Para la puesta en marcha de ese proyecto, la administración municipal contó con el apoyo de una subvención del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR Salnés-Ulla-Umia).

Finalizada ya la fase de documentación de la actuación, la de limpieza y restauración de las piezas, ahora se avanza en la recomposición y colocación definitiva de la cruz y del capitel en su emplazamiento original.

Una vez concluidos estos trabajos, el patrimonio de A Illa recuperará uno de los tres cruceiros existentes en el casco urbano del municipio, un elemento identitario del paisaje y de la memoria colectiva.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, quiso trasladar su satisfacción al ver avanzar esta actuación: «ya estamos montando la cruz y el capitel del cruceiro y, en pocos días, volverán a estar donde siempre estuvieron, coronando la calle que lleva su nombre. Fueron casi tres años de espera, pero ya estamos cerca de recuperar un elemento muy importante de nuestro patrimonio y que forma parte de la identidad de A Illa».

El regidor socialista recordó también que la restauración ha sido posible gracias al trabajo técnico del Concello y al apoyo económico del GDR, e hizo un llamamiento al cuidado del patrimonio común: «Este cruceiro es de todos, que vuelva a estar en pie es también una responsabilidad compartida para que hechos como el del vandalismo de 2023 no se vuelvan a repetir».

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Un ataque al patrimonio como el que sufrió el cruceiro aquellos días de Carnaval de 2023 causaron una gran indignación entre los vecinos de A Illa, al tratarse de un bien que se identifica perfectamente en el casco urbano hasta el extremo de darle nombre a la calle en la que se encuentra.