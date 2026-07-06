Municipal
A Illa implanta una nueva herramienta para modernizar el padrón
Es el primer municipio de la comarca que refuerza la seguridad en las tramitaciones
El Concello de A Illa ha implantado una nueva herramienta informática para la gestión del Padrón municipal, convirtiéndose en el primero de la comarca en incorporar este sistema de última generación. La propuesta va a permitir la modernización de este servicio, al reforzar la seguridad en la tramitación administrativa y ofrecer una atención más ágil y eficiente, tanto al personal municipal como a la ciudadanía.
La nueva aplicación integra todos os procedimientos relacionados con el Padrón de Habitantes, automatizando las altas, bajas y modificaciones de datos, evitando duplicidades y reduciendo la introducción manual de la información. Además, posibilita la emisión inmediata de certificados y volantes de empadronamiento y simplifica la realización de estos trámites por parte de los vecinos, tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica.
El teniente de alcalde, Manuel Suárez, destaca que «ser el primer municipio de la comarca en implantar esta herramienta demuestra la apuesta decidida por la modernización de la administración y por la mejora continua de los servicios públicos». Suárez destaca que uno de los principales beneficios será la simplificación de los trámites relacionados con el Padrón, que serán mucho más ágiles.
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