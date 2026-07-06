Ocio estival
Fantasio na Rúa proyecta «Sirat» en el Castro Alobre
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Vilagarcía
El Vilagarcía de Cine-Fantasio na Rúa ofrece esta semana dos nuevas proyecciones gratuitas al aire libre. El miércoles, a las 22.30 horas, el Castro de Alobre acogerá «Sirat», de Oliver Laxe. El domingo, a la misma hora, el campo de la fiesta de Bamio recibirá la comedia familiar «La peli del fútbol».
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