Fantasio na Rúa proyecta «Sirat» en el Castro Alobre

El Vilagarcía de Cine-Fantasio na Rúa ofrece esta semana dos nuevas proyecciones gratuitas al aire libre. El miércoles, a las 22.30 horas, el Castro de Alobre acogerá «Sirat», de Oliver Laxe. El domingo, a la misma hora, el campo de la fiesta de Bamio recibirá la comedia familiar «La peli del fútbol».