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Fantasio na Rúa proyecta «Sirat» en el Castro Alobre

Óliver Laxe, creador de Sirat.

Óliver Laxe, creador de Sirat. / Gustavo Santos

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Diego Doval

Vilagarcía

El Vilagarcía de Cine-Fantasio na Rúa ofrece esta semana dos nuevas proyecciones gratuitas al aire libre. El miércoles, a las 22.30 horas, el Castro de Alobre acogerá «Sirat», de Oliver Laxe. El domingo, a la misma hora, el campo de la fiesta de Bamio recibirá la comedia familiar «La peli del fútbol».

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