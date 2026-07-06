El Concello completa el pintado de la balaustrada de Carril

La empresa Distribuciones Gallegas de Stocks empezó este lunes los trabajos de limpieza y pintado del tramo de la balaustrada de Carril que pertenece a Costas del Estado, y cuya puesta a punto ha asumido el Ayuntamiento de Vilagarcía, al no hacerse cargo de la obra el ente estatal.

«La administración local decidió asumir la actuación en vista de la falta de acuerdo entre las administraciones competentes, Portos de Galicia y Costas, y para no demorar más la resolución de una situación que deterioraba la imagen de la localidad en este punto estratégico, y más, debido al fuerte contraste que ofrecía con el tramo ya pintado», explican desde Ravella en un comunicado.

El Ayuntamiento destina 8.300 euros a los trabajos, que afectan a los 260 metros de la balaustrada que quedaba sin pintar, completando toda su longitud hasta la zona de A Rosa. Se trata de una zona estratégica, con vistas a la isla de Cortegada.

Primero se realizará una limpieza con vapor seco para retirar los hongos y musgo adherido y, finalmente, se pintará la emblemática estructura con una base de clorocaucho. El plazo de ejecución es de quince días, «por lo que la fachada marítima de Carril que sirve de mirador hacia Cortegada, volverá a lucir como merece uno de los puntos más visitados y con mayor potencial turístico del municipio», añade el Concello.

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Previamente, el servicio municipal de Obras ya se había encargado de arreglar el tramo de la balaustrada del mirador que llevaba tiempo tirado tras un accidente de tráfico.