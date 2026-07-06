El BNG alerta del impacto educativo del recorte en A Lomba

El BNG denunció la decisión de la Consellería de Educación de suprimir una línea de 4º de Educación Infantil y una plaza de docente de apoyo en el CEIP A Lomba, una medida que la formación nacionalista considera un nuevo recorte en la enseñanza pública y un golpe a la calidad educativa del centro.

El portavoz municipal del BNG, Xavier Rodríguez Paz, recordó que A Lomba «lleva meses con diversas problemáticas» y subrayó la singularidad de un colegio cuyo servicio se reparte en dos edificios, una circunstancia que, a su juicio, exige más recursos y no menos. Paz advirtió de que la supresión de una de las tres aulas de Infantil tiene consecuencias directas en el catálogo del centro, ya que implica también la eliminación de puestos de trabajo.

«Hay un número de profesionales insuficientes», señaló el portavoz nacionalista, que criticó que la Jefatura Territorial anuncie la supresión de una unidad y, al mismo tiempo, traslade al centro la responsabilidad de decidir en cuál de los dos edificios se aplica el recorte. Para el BNG, la medida se comunicó además de forma irregular al llegar con el proceso de matriculación ya en marcha y con inscripciones formalizadas. «Se cometió un fraude, porque se ocultó a las familias una información que les pudo haber permitido optar por otro centro», afirmó Paz, quien garantizó que el BNG acompañará a la comunidad educativa «en cualquier reivindicación posible».

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La diputada autonómica Montse Prado enmarcó la decisión dentro de lo que definió como la «hoja de ruta» del Partido Popular en la Xunta. «Esta situación responde al objetivo de menos servicios públicos y más privados», sostuvo. Prado incidió en que A Lomba es un colegio situado en el centro de Vilagarcía, con cerca de 500 alumnos, y que está siendo «víctima de los ataques ideológicos del Partido Popular».