Vilagarcía mejora la seguridad vial en A Mariña y la plaza de A Independencia

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha ejecutado en los últimos días dos acciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial de los viandantes en dos puntos muy concurridos del centro, como son la plaza de A Independencia y el cruce de la avenida de A Mariña con la calle Elpidio Villaverde.

En el primer caso, lo que se ha hecho es cambiar de acera la parada de taxis, tal y como llevan solicitando desde hace tiempo los autopatronos; en A Mariña, por su parte, se va a ampliar el espacio reservado para los peatones, creando unas jardineras que evitarán que los coches aparquen en una curva, y que obligarán a los peatones a cruzar por los pasos de cebra.

En lo que respecta a la plaza de a Independencia, la parada de taxis estaba, desde su traslado a esa zona, pegada a la acera del lado izquierdo (mirando en el sentido de circulación, hacia San Roque), y ahora se ha pasado al derecho.

Ensanche de la acera en A Mariña. / Gustavo Santos

Los taxistas llevaban ya bastante tiempo solicitando este cambio. Argumentaban que la mayoría de sus clientes accedían a los coches desde la plaza de A Independencia y que, en consecuencia, cruzaban a menudo la calle para llegar al taxi sin ir hasta el paso de peatones, con el consiguiente riesgo para ellos.

El colectivo de autopatronos advertía también de que cuando los clientes querían subir o bajar del coche por el lado derecho, tenían que abrir la puerta por el carril por el que circulaban los demás automóviles, una situación que conllevaba igualmente un riesgo.

Ambas situaciones se han resuelto ahora, con el traslado de la parada al lado de la plaza. Los taxistas consideran que esta solución es mucho más segura, cómoda y práctica para los pasajeros. En cuanto a los demás conductores, deberán acostumbrarse ahora a circular por el carril izquierdo, si bien aún no está del todo clara la delimitación, al apreciarse todavía en el suelo las marcas anteriores de la reserva de taxi.

A Mariña

En el caso del cruce de la avenida de A Mariña con Elpidio Villaverde situado frente a la Casa do Mar y la Seguridad Social, se está ensanchando la zona reservada a los peatones, por lo que se perderán algunas plazas de aparcamiento.

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La obra consiste en la construcción de un nuevo borde de piedra o hormigón, donde se habilitará un espacio ajardinado. El presupuesto asciende a 14.500 euros.