Un vecino de Meis sufre un accidente tras meterse con el coche por una pasarela de madera en Catoira

Un vecino de Meis, de 80 años, sufrió en la tarde de este domingo un accidente de tráfico en Catoira, tras internarse con el coche por una de las pasarelas de madera que llevan hasta el río Ulla y las “telleiras” de la zona de As Rañas, en Santa Baia.

Presuntamente, el hombre quería llegar al río, y creyó que podría hacerlo en el coche a través de la pasarela de madera, que es de uso peatonal o ciclista.

Y durante un tramo largo lo consiguió, hasta que en un momento dado una de las ruedas de su turismo se salió de la pasarela, quedando inmovilizado el automóvil.

El hombre pudo salir del coche por sus propios medios, pero no avisó del accidente, de ahí que los servicios de emergencias llegasen unas dos horas después de que se produjese.

Acudieron Protección Civil de Catoira y una ambulancia del 061, que trasladó al hombre al servicio de Urgencias del Hospital do Salnés, para valorar si había sufrido algún golpe contra el cristal de la ventanilla o la puerta, o si presentaba algún problema de salud tras estar expuesto durante unas dos horas a las altísimas temperaturas de esta tarde de domingo.

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En estos momentos, se están estudiando diferentes alternativas para poder retirar el vehículo de la pasarela, puesto que una grúa convencional no sería capaz de llegar hasta el coche, al encontrarse en una zona de marismas, con el terreno blando.