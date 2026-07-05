Tres positivos y un coche a la fuga en un control de tráfico

La Policía Local de Vilagarcía ha identificado un turismo que durante la madrugada del sábado intentó eludir un control de alcoholemia dándose a la fuga. El servicio municipal de policía consiguió identificar el turismo, por lo que ahora requerirá al propietario del mismo para que identifique a la persona que conducía el coche en ese momento, quien deberá responder del expediente sancionador que se va a abrir.

Asimismo, durante el control realizado por la Policía Local durante la noche del sábado, fueron denunciados tres conductores: dos de ellos por dar positivo en alcohol, en tasa administrativa; y el tercero, por dar positivo en el drogotest.

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Durante el verano se intensifican los controles de tráfico en las zonas de ocio, para que los conductores eviten beber si van a coger el coche después.