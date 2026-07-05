Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grandes rentas GaliciaVive VigoFaro EducaCeltaOla de calorPorto do MolleVivienda en Vigo
instagramlinkedin

Seguridad ciudadana

Tres positivos y un coche a la fuga en un control de tráfico

La Policía Local de Vilagarcía montó un dispositivo durante la noche del sábado

Un control de la Policía Local de Vilagarcía.

Un control de la Policía Local de Vilagarcía. / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A.M.

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha identificado un turismo que durante la madrugada del sábado intentó eludir un control de alcoholemia dándose a la fuga. El servicio municipal de policía consiguió identificar el turismo, por lo que ahora requerirá al propietario del mismo para que identifique a la persona que conducía el coche en ese momento, quien deberá responder del expediente sancionador que se va a abrir.

Asimismo, durante el control realizado por la Policía Local durante la noche del sábado, fueron denunciados tres conductores: dos de ellos por dar positivo en alcohol, en tasa administrativa; y el tercero, por dar positivo en el drogotest.

Noticias relacionadas

Durante el verano se intensifican los controles de tráfico en las zonas de ocio, para que los conductores eviten beber si van a coger el coche después.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents