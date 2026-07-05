Seguridad ciudadana
Tres positivos y un coche a la fuga en un control de tráfico
La Policía Local de Vilagarcía montó un dispositivo durante la noche del sábado
A.M.
La Policía Local de Vilagarcía ha identificado un turismo que durante la madrugada del sábado intentó eludir un control de alcoholemia dándose a la fuga. El servicio municipal de policía consiguió identificar el turismo, por lo que ahora requerirá al propietario del mismo para que identifique a la persona que conducía el coche en ese momento, quien deberá responder del expediente sancionador que se va a abrir.
Asimismo, durante el control realizado por la Policía Local durante la noche del sábado, fueron denunciados tres conductores: dos de ellos por dar positivo en alcohol, en tasa administrativa; y el tercero, por dar positivo en el drogotest.
Durante el verano se intensifican los controles de tráfico en las zonas de ocio, para que los conductores eviten beber si van a coger el coche después.
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