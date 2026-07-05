O Salnés vive el primer lleno estival con calor extremo y miles de bañistas

La primera gran prueba del verano llegó a O Salnés con el arranque de julio y con los termómetros disparados. La ola de calor que estos días afecta a Galicia tuvo en la comarca una consecuencia inmediata: playas llenas, actividad náutica intensa y los habituales problemas de circulación en los puntos más sensibles de la red viaria costera. El calor empujó a vecinos, visitantes y veraneantes hacia los arenales desde primera hora, en una jornada que funcionó casi como el primer termómetro real de la temporada alta.

O Grove, Vilanova y A Illa, además de Sanxenxo, fueron algunos de los municipios donde más se notó la presión del primer fin de semana de julio. A Lanzada, Raeiros, Area da Cruz, O Terrón, As Sinas, O Bao o Area da Secada presentaron una imagen plenamente estival, con aparcamientos muy ocupados, sombrillas alineadas junto a la orilla y una rotación constante de bañistas durante las horas centrales del día. El impacto de los veraneantes empezó ya a percibirse con claridad en todos los concellos costeros, también en Vilagarcía, Cambados y Sanxenxo, donde el mar se convirtió en el principal refugio frente a una jornada sofocante.

Las sombrillas fueron estampa de la jornada. / Gustavo Santos

Los datos meteorológicos explican la sensación térmica de la calle. Las previsiones situaban las máximas en el entorno de los 39 grados en puntos de la comarca, mientras MeteoGalicia advertía de valores de 37 grados o más en el litoral de Pontevedra. Aemet, por su parte, activó el aviso amarillo en Rías Baixas por temperaturas máximas de 36 grados, especialmente en el interior de las zonas costeras. El episodio forma parte de una ola de calor que comenzó oficialmente este domingo y que, según la agencia estatal, se mantendrá al menos hasta el martes.

La situación no permite todavía afirmar que julio vaya a quedar entre los más calurosos de los últimos tiempos, porque el mes acaba de empezar y los balances se hacen con series completas. Pero el arranque sí resulta excepcionalmente intenso: llega después de un junio ya marcado por episodios históricos de calor y abre julio con máximas impropias de la fachada atlántica.

Los arenales fueron llenándose más a medidas que se acercaban las horas centrales del día. / Gustavo Santos

La presión turística también se trasladó al mar. Los puertos deportivos registraron una elevada actividad, con numerosas salidas en barco durante toda la jornada y movimiento constante en pantalanes, rampas y zonas de atraque. El calor animó las travesías por la ría, las excursiones hacia calas y las jornadas de fondeo, en una estampa que confirmó el peso de la náutica recreativa en los primeros compases del verano.

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El reverso llegó al final del día, cuando el regreso desde playas y zonas de baño provocó retenciones en áreas de alta densidad. El puente de A Illa volvió a convertirse en uno de los puntos más conflictivos, con circulación lenta en las salidas del municipio, mientras la conexión entre O Grove y Sanxenxo concentró también colapsos puntuales. El calor llenó los arenales, pero también volvió a poner a prueba la movilidad de una comarca que ya funciona en clave de temporada alta.