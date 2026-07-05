Juzgan a un vilagarciano por un presunto delito de odio

La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra juzga este jueves a un vecino de Vilagarcía que entre febrero de 2017 y junio de 2018 difundió a través de Facebook una veintena de mensajes contra la inmigración. La Fiscalía considera que el hombre incurrió en un delito de odio, y pide para él una pena de prisión de un año y ocho meses, y cinco años de inhabilitación para desempeñar empleos o funciones vinculadas a la educación o el deporte.

Presuntamente, el hombre comentaban noticias sobre inmigración de medios conservadores o próximos a la ultraderecha, y empleaba un lenguaje ofensivo hacia los migrantes. El caso se instruyó en Vilagarcía y el juicio es este jueves a partir de las 10.30 horas.

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La Fiscalía admite que ha habido dilaciones indebidas, por lo que acepta una reducción de la petición de condena.