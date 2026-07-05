Folk no Alobre: la romería total cumple una década en Vilagarcía

En un día tan caluroso como fue este domingo, pocos lugares parecen más adecuados para celebrar una romería que el parque Enrique Valdés Bermejo, donde los árboles dieron sombra y un poco de frescor a los asistentes al Folk no Alobre, una fiesta de la cultura tradicional organizada por la asociación Pésdebarro.

El festival cumplió diez años este domingo, y lo hizo con su tradicional receta, en la que conviven la música de raíz con los juegos populares, y los espectáculos infantiles con una gran comida campestre y talleres de baile.

Un momento de la romería. / Gustavo Santos

Otra de las citas más esperadas en esta ocasión era el Ritual das Penas do Alobre, con el que se pretende poner en valor la cultura castrexa de este espacio, que estuvo habitado entre el siglo I antes de Cristo y el III de la era actual, y que pasa por ser la cuna de lo que hoy es la ciudad de Vilagarcía de Arousa. Pero el Folk no Alobre es, ante todo, una gran romería que empieza a media mañana y que se prolonga hasta el anochecer.

Es, sobre todo, una gran fiesta tradicional pensada para un público familiar, algo que se notó en el elevado número de niños que acudieron a la fiesta.

Primer evento de VGA 365

Organizado por Pésdebarro, con la colaboración del Ayuntamiento, desde Ravella señalan que el Folk no Alobre es el primer festival estival de Vilagarcía, y que forma parte de la programación de VGA 365, el programa que aglutina la mayoría de los eventos socioculturales que se celebran en la ciudad durante el año.

La jornada de Folk no Alobre se abría sobre las 11 de la mañana con el tradicional paseo desde los jardines de Ravella hasta el Castro de Alobre, con el acompañamiento de la música de Os Demos da Petaca y de un guía.

Un puesto de venta de artesanía. / Gustavo Santos

En el yacimiento arqueológico se dio una explicación detallada de la zona y se procedió al Ritual das Penas do Alobre, donde estaba prevista la participación del músico y escritor Xurxo Souto.

Brais das Hortas amenizó la sesión vermú a las 13.00 horas, ya en el parque Valdés Bermejo. Era el aperitivo del Xantar Demorado en el que familias y grupos de amigos compartieron mesa y mantel a la sombra de los árboles. Algunos llevaron la comida de casa, y otros optaron por comprarla en los puestos de pulpo á feira, churrasco, empanadas y tortilla.

Asistentes a la fiesta, antes de la comida. / Gustavo Santos

Además de juegos populares para todas las edades, durante la sobremesa se celebró un taller de «Baile solto e agarrado para foliadas», impartido por Manolo Cobas y Bea Díaz.

Foliadas y conciertos

Los conciertos empezaron sobre las 19.00 horas, con las Pandereteiras de Pésdebarro y Os Demos da Petaca. Las siguientes actuaciones fueron de Pesdelán y Os Carunchos. La organización pretendía que la fiesta concluyese con una foliada libre, de modo que todos los asistentes pudiesen cantar y bailar.

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En ese momento, la tradicional separación física entre los músicos y el público, reflejada en e escenario, desaparecía, para que todos pudiesen intervenir en la fiesta de un modo u otro.