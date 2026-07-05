Una estrategia común para O Salnés

Durante demasiado tiempo, la comarca de O Salnés ha permanecido paralizada desde el punto de vista de la estrategia económica compartida. Mientras otras áreas de Galicia avanzan con proyectos industriales, captación de inversiones y planificación conjunta, aquí seguimos asistiendo a una realidad preocupante: cada ayuntamiento parece hacer la guerra por su cuenta.

No existe una verdadera visión comarcal sobre empleo, industria, emprendimiento o desarrollo empresarial. Y esa ausencia de coordinación está pasando factura.

O Salnés ha sido históricamente una comarca dinámica, con una economía ligada al mar, a la industria conservera, al vino y al comercio. Sin embargo, en los últimos años hemos ido perdiendo capacidad económica en sectores que fueron fundamentales para nuestro crecimiento.

La crisis del marisqueo, derivada de la escasez de producto, ha reducido la actividad de cientos de familias. La desaparición de buena parte de la industria conservera ha supuesto otro golpe del que todavía no nos hemos recuperado. Y esas pérdidas no han sido compensadas con nuevas iniciativas industriales capaces de generar empleo estable y de calidad.

Necesitamos atraer industria. Industria compatible con el medio ambiente, moderna, tecnológicamente avanzada y capaz de generar miles de empleos. Industria que complemente nuestros sectores tradicionales y reduzca la excesiva dependencia del turismo y del sector servicios, donde el empleo continúa siendo, en gran medida, temporal y estacional. No faltan infraestructuras, lo que falta es liderazgo compartido. O Salnés necesita un organismo comarcal dedicado a la promoción del empleo, la captación de inversiones y el impulso empresarial. n

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Eduardo Abad es presidente de la organización UPTA.