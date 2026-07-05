Chelo Vivares: «Valle tiene detractores, pero somos muchos más sus amantes»

Era la persona que se ocultaba bajo el disfraz del entrañable Espinete que tomaba todas las televisiones en las tardes de los años 80 a través del programa Barrio Sésamo cuando solo había dos cadenas a las que acudir, pero tras Chelo Vivares se esconde una larga trayectoria artística que, esta semana, lucirá en todo su esplendor en las representaciones de «La cabeza del Bautista» y «Bodas de Sangre» de la compañía Tribueñe. Ambas obras se representarán en el marco de la V edición del Festivalle, el festival organizado por Amigos de Valle-Inclán que pone a Vilanova en el mapa de la escenografía española.

¿Qué se van a encontrar los espectadores que se acerquen lunes y martes al Auditorio de Vilanova?

Pues dos obras espectaculares. La primera de ellas de Valle-Inclán, «La Cabeza del Bautista, que es una de las cinco piezas dramáticas titulada «Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte». Debo reconocer que soy una enamorada de Valle-Inclán. Sé que cuenta con detractores, pero la realidad es que cuenta con muchos más amantes, entre los que tengo la fortuna de encontrarme. «La cabeza del Bautista» me vuelve loca, porque es puro Valle de principio a fin. Es una obra que destila erotismo y en la que se aprecia toda la sabiduría de este hombre, de este gallego universal que no debería perdérsela nadie porque es maravillosa. Además, el montaje preparado por Irina Kouberskaya es muy original.

¿Cómo descubrió Chelo Vivares a Valle-Inclán?

Pues era muy jovencita. Provengo de una familia de actores y la verdad es que no me entendían, porque no se encontraba entre los autores favoritos de mis padres. Sin embargo, a mi me apasionaba su teatro. Estoy hablando de cuando tenía trece o catorce años y ya me encantaba leer sus obras. Conseguir la oportunidad de trabajar sus obras en Tribueñe ha sido la guinda para toda esa vida de admiración que siempre he profesado hacia él.

Siempre se habla de que sus obras trascienden mucho más allá de la época en la que se escribieron

Absolutamente. La actualidad sigue estando presente en sus obras. Creo que se puede hacer una comparativa con prácticamente todas sus obras y se aprecia que trascienden el tiempo. Eso explica que siga tan presente y que se recurra muchas veces a él para explicar determinadas situaciones actuales. Es lo mismo que le pasa a Lorca, aunque en otro sentido evidentemente, que las obras de ambos trascienden en el tiempo y se han convertido en referencias de carácter universal.

¿Es la primera vez que visita Vilanova? ¿Puede encontrarse a Valle todavía en sus calles?

He visitado Vilanova en varias ocasiones. Las últimas veces para representar Rosa de Papel o El embrujado entre otras Con Tribueñe, pero también he ido con mi marido precisamente buscando los pasos de Valle-Inclán. ¿Si todavía está presente Valle? Esa es una pregunta que no puedo responder porque no conozco tan a fondo ese lugar y a sus gentes, pero lo que sí tengo claro es que los vecinos de Vilanova tienen que sentirse muy orgullosos de que Ramón María del Valle-Inclán haya nacido y vivido en Vilanova, eso es algo que por lo que deben sacar pecho.

Siendo de la generación que nació a finales de los 70 tengo que preguntarle obligatoriamente por Espinete.

¡Ufff! Es un personaje que me trae muy buenos recuerdos y al que quiero muchísimo. Son mucha s las personas de 40 o 50 y algo que vivieron aquel momento con mucho entusiasmo y siempre, siempre me trasladan su cariño, porque Espinete es un personaje que forma parte de su infancia de forma positiva. No he conocido a nadie que diga que era un personaje insoportable, más bien todo lo contrario, se ha convertido en un personaje entrañable para todos. Siempre se me ha tratado con cariño por él y por eso me dieron el Premio Talento de la Academia de la Televisión.

¿Marcó su carrera haber interpretado ese personaje?

No lo creo. Era un trabajo prácticamente anónimo, porque yo también quise que fuese así y mi cara no salía nunca. Si pienso que Espinete siempre irá conmigo y siempre busco un huequecito para hablar de él. Creo que no ha sido un personaje que me haya marcado especialmente, pero tengo que reconocer que sí fue un trabajo del que estoy muy satisfecha.

¿Existen programas de la calidad de barrio Sésamo para el público infantil actual?

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La infancia de ahora no es la de hace 40 años. No estaría mal que así fuese, pero cada cosa tiene su tiempo y probablemente este no sea el tiempo de Barrio Sésamo. Desconozco la aceptación que tendría pero me da la sensación de que aquellos valores que se presuponía que tenía el programa, pues hoy en día igual pueden parecer un poco ñoños ¡Aunque realmente no lo son! Era un programa muy sencillo y fácil que tuvo su tiempo, que permanece en el corazón de todos aquellos que lo vieron y que, echando la vista atrás, me permite quedarme con todo el cariño que recibo por parte de la gente. n