Xabier Fortes dará el pregón de San Roque

Las fiestas de San Roque 2026 ya tienen pregonero. El periodista pontevedrés Xabier Fortes será el encargado de abrir oficialmente la celebración, declarada de interés turístico nacional, desde el balcón de Ravella. La cita será el viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas, en el arranque de diez días de actividades que el Concello de Vilagarcía presentará próximamente.

Fortes, actual director y presentador de «La Noche en 24 horas» de TVE y rostro habitual de los debates electorales en España, aceptó la invitación del alcalde, Alberto Varela. El Concello destaca su vinculación con Vilagarcía, ciudad que frecuenta desde hace años y en la que mantiene amistades, así como su condición de asiduo de la Festa da Auga.

Nacido en Pontevedra en 1966 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Xabier Fortes ha desarrollado su trayectoria en medios públicos. Ingresó en TVE en 1990, fue delegado en Pontevedra, editor y presentador de telediarios, director del Centro Territorial de Galicia y responsable de «Los Desayunos de TVE», antes de asumir su actual espacio de análisis político.

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Micrófono de Oro y Premio Ondas, Fortes tomará el relevo del baloncestista Gús Andújar como pregonero de San Roque. El periodista, apasionado del fútbol y autor también de documentales, publicó el pasado Nadal su primera novela, «Sonata de Acuario», ambientada en Pontevedra.