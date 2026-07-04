La superación sale a flote en Vilaxoán

La playa de O Preguntoiro amaneció este sábado con el ritmo pausado de los neoprenos, las indicaciones de los monitores y la sensación de que cada brazada significa algo más que avanzar en el agua. Una veintena de nadadores y nadadoras, con y sin daño cerebral adquirido, completaron en Vilaxoán el último entrenamiento antes de la tercera Travesía a Nado Polo Dano Cerebral, que se celebrará el 11 de julio en el mismo arenal.

La cita funcionó como un ensayo general. Después de varias semanas de preparación en piscina, iniciadas en mayo, el grupo se enfrentó a las sensaciones reales del mar abierto. Hubo tiempo para probar neoprenos, repasar nociones básicas, escuchar recomendaciones de seguridad y entrar en el agua acompañado por voluntarios, monitores y miembros de Arousaman-Arousawoman, que volverán a ejercer de apoyo durante la travesía.

El entrenamiento, desarrollado entre las 10.30 y las 13.30 horas, permitió familiarizarse con el entorno, medir distancias, gestionar la orientación y ganar confianza en un escenario que el próximo sábado será punto de encuentro entre deporte adaptado, solidaridad y convivencia. No se trataba solo de nadar, sino de hacerlo juntos, con la mirada puesta en una prueba sin carácter competitivo. La jornada sirvió, además, para comprobar la importancia de los apoyos personales, de la coordinación en el agua y de una logística pensada para que cada participante pueda afrontar el reto con garantías.

El entrenamiento fue un éxito. / Gustavo Santos

La travesía está abierta a cualquier persona, federada o no, a partir de los 16 años, y plantea dos modalidades: media milla náutica, con 926 metros, o una milla náutica, equivalente a 1.852 metros y dos vueltas al circuito. El objetivo no será llegar antes, sino compartir una experiencia inclusiva en la que personas con daño cerebral adquirido disfruten de las aguas abiertas con seguridad y acompañamiento.

La organización, a cargo de Dano Cerebral Galicia junto a Arousaman-Arousawoman, enmarca la actividad dentro de su proyecto de natación adaptada. La prueba cuenta con la colaboración del Concello de Vilagarcía, de la Fundación Municipal de Deportes y de diferentes entidades públicas y privadas. Su valor va más allá de lo deportivo, porque convierte un espacio cotidiano como la playa en un lugar de encuentro, visibilidad y reivindicación.

El ensayo sirvió también para lanzar un último llamamiento a la participación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de julio a las 23.59 horas en polodanocerebral.org, donde también puede realizarse una aportación mediante el Dorsal 0. La participación incluye camiseta y gorro, toalla de microfibra, avituallamiento, seguro individual, embarcaciones y kaiaks de apoyo, ambulancia, balizado, guardarropa y vestuarios.

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O Preguntoiro ya ha vivido el primer contacto con el mar. El próximo sábado llegará la travesía definitiva. Para muchos nadadores será una prueba deportiva; para otros, una oportunidad de visibilizar capacidades, derribar barreras y demostrar que el agua puede ser también un espacio compartido de autonomía, esfuerzo y comunidad.