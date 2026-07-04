La Festa da Vieira espera repetir las más de 15.000 unidades vendidas

Cambados volverá a convertir la vieira en uno de los grandes reclamos gastronómicos del verano arousano. La Cofradía de Pescadores San Antonio y Vieira de Cambados, junto con el Concello, presentaron este sábado una nueva edición de las Xornadas de Exaltación da Vieira, que se celebrarán del 16 al 19 de julio en el Paseo da Calzada y que alcanzan ya su vigésimo segunda edición.

La cita llega consolidada como uno de los eventos de referencia del calendario estival cambadés, tanto por la calidad del producto como por la respuesta del público. La organización confía en moverse en cifras similares a las del año pasado, cuando se superaron las 15.000 unidades consumidas, y mantendrá precios populares, con preparaciones que rondarán los 5 euros.

La vieira llegará además a la fiesta en un momento especialmente bueno. Desde el sector destacan el excelente nivel de la campaña, con 32 toneladas obtenidas este año, lo que refuerza el protagonismo de un producto estrechamente ligado a la identidad marinera de Cambados y a la actividad de su cofradía.

El chef Miguel Mosteiro volverá a ser el encargado de enaltecer la vieira cambadesa a través de distintas elaboraciones y maridajes. Las preparaciones serán, en líneas generales, las mismas que en ediciones anteriores, una fórmula que la organización considera ya asentada y que permite al público disfrutar del producto en diferentes versiones sin perder su esencia.

La presentación contó con la presencia del concejal Tino Cordal, la vicepresidenta de la Mancomunidade do Salnés, Sabela Fole, el diputado provincial Javier Tourís, miembros de la directiva de la Cofradía San Antonio y representantes de Vieira de Cambados.

El programa arrancará el jueves 16 con la apertura de la caseta a las 20.30 horas y la actuación de DJ Owly a partir de las 22.00. El viernes 17, la caseta abrirá a las 13.00 y la jornada se cerrará con el grupo Norte, a las 22.30. El sábado 18 incluirá una sesión de cocina en vivo con Miguel Mosteiro a las 12.30, antes de la apertura de la caseta, y la música de Havana por la noche. El domingo 19, último día de la fiesta, la actividad gastronómica comenzará de nuevo a las 13.00 y la clausura musical correrá a cargo del Trío Azar, desde las 22.30.

Noticias relacionadas

Las Xornadas de Exaltación da Vieira volverán así a unir producto, cocina, música y ambiente popular en A Calzada, con la vieira como símbolo de una tradición marinera que Cambados reivindica cada verano.