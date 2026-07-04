El consumo de marisco se dispara en las plazas de O Salnés por el turismo

El inicio de la temporada turística está suponiendo un revulsivo para las plazas de abastos. Así lo afirman al menos la mayoría de los vendedores del mercado de Vilagarcía consultados este sábado por FARO. Tania Chao, por ejemplo, explica que ayer vendió unos 175 kilos de mejillón, prácticamente el triple que un sábado normal.

El primer fin de semana de julio hace coincidir en las plazas de abastos la primera llegada importante de veraneantes con el regreso a los puestos de venta de algunas de las especies más apreciadas por vecinos y visitantes, como son el pulpo, la nécora o el bogavante.

Un vendedor sostiene un pulpo en la plaza de Cambados. / Gustavo Santos

El pulpo se vendió en mercados como los de Cambados y Vilagarcía a precios de entre 15 y 18 euros el kilo, mientras que la nécora o el bogavante se cotizaron en torno a los 40 euros el kilo. Son precios elevados, pero marcados por las capturas escasas de los primeros días de sus respectivas campañas, que empezaron el miércoles.

«La verdad es que el pulpo está caro, pero es que ya está caro en las lonjas», sostiene José Manuel Rellán, que tiene una pescadería en la plaza de Vilagarcía. Él lo vendió muy bien este sábado, por lo que está convencido de que, «hay ganas de pulpo». «El problema es que no hay la misma cantidad que el año pasado», se lamenta.

Tania Chao vendió el triple de kilos de mejillón que un sábado de temporada baja

Tanto José Manuel Rellán como Tania Chao sostienen sin dudarlo que el turismo está espoleando la afluencia y las compras en la plaza. El primero afirma que, «los turistas preguntan mucho por el pulpo, y dicen que cuando se marchen lo van a llevar». Tania Chao, por su parte destaca que este sábado, «fue una locura el bogavante, se vendió muchísimo». Y en su mayor parte lo compraron personas que están veraneando en la zona.

Tania Chao destaca también que en ciertas especies hay patrones de consumo distintos, dependiendo de si quien compra es un vecino o un turista. «Hay de todo, por supuesto, pero por lo general la gente de aquí antepone el precio a la procedencia de la almeja, prefiere pagar un poco menos aunque sea de fuera; en cambio, la mayoría de los turistas lo que buscan es almeja de origen gallego».

Nécora de la ría

Eva Torrado plantea a su vez que si bien durante la mañana del viernes lo que más llamaba la atención de los consumidores era el pulpo, durante este sábado la gente mostraba mayor predilección por las nécoras y los camarones.

Estos días hay muy poca nécora en el mercado. / Gustavo Santos

En el caso de la nécora de la ría, los precios oscilan estos días entre los 38 y los 58 euros el kilo, dependiendo de la calidad del género. En cuanto a los camarones, hay poco, y el precio fluctúa mucho dependiendo del tamaño, desde los 35 hasta los 90 euros el kilo de los mejores lotes.

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Sin embargo, otra vendedora de la plaza de Vilagarcía, como es Carmiña Carril, no se mostraba tan satisfecha con el transcurso de las ventas en estos primeros días de julio. «Sí que se ve mucha gente de fuera, pero compra poco». Su hijo opina que tal vez la ola de calor esté influyendo. «La gente prefiere estos días comidas rápidas y frescas y salir pronto para la playa». El viento del norte tampoco ayuda a las capturas de pescado, y hay menos sardina.