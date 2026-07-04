Arousa reduce su deuda con los bancos y cuatro Concellos están libres de créditos

Los Ayuntamientos de O Salnés y Ullán redujeron el año pasado su deuda con los bancos, según los datos de deuda viva publicados esta semana por el Ministerio de Hacienda. Así, entre los doce municipios del sur de la ría de Arousa, Sanxenxo y la Mancomunidade do Salnés sumaban a 31 de diciembre de 2025 créditos pendientes de amortizar por valor de 30.150.000 euros. El año pasado, la deuda viva superaba con creces los 33 millones.

La deuda viva es el dinero que las administraciones públicas deben a los bancos, a los que recurren en ocasiones para financiar inversiones o pagar a proveedores. En 2023, los ayuntamientos arousanos estaban relativamente poco endeudados, pues el conjunto de sus créditos ascendía a 23,5 millones de euros.

Sin embargo, en 2024 los municipios de Vilagarcía, Sanxenxo y Vilanova suscribieron pólizas elevadas, y eso disparó la deuda viva un 40 por ciento con respecto al ejercicio anterior, hasta llegar a los 33,2 millones de euros. Durante el año pasado, sin embargo, el volumen total de la deuda se ha moderado, y algunas localidades incluso lograron amortizar sumas importantes de dinero.

Además, hay tres municipios arousanos sin préstamo alguno o con deudas testimoniales, como son los caso de Cambados, Meaño y Pontecesures, que no tienen ningún crédito pendiente, o de Valga, que figura en el listado oficial del Ministerio de Hacienda con una deuda de 1.000 euros.

Los más endeudados

Vilagarcía de Arousa es el municipio con la deuda más elevada, de algo más de 9 millones de euros. Sin embargo, la rebajó mucho con respecto a 2024, pues en el anterior balance tenía créditos pendientes por valor de 11,7 millones de euros.

Eso sí, la administración municipal firmará próximamente la contratación de un nuevo préstamo, de unos cuatro millones de euros, para financiar el plan de inversiones incluido en los presupuestos de 2026. En todo caso, desde el gobierno de Alberto Varela se ha defendido en todo momento que las cuentas municipales están saneadas y que el nivel de endeudamiento de Vilagarcía está muy por debajo del máximo al que podría llegar.

Cabe recordar también que el Ayuntamiento tiene que aportar seis millones de euros para la ampliación de la depuradora de aguas residuales de Ferrazo, pero que ha llegado a un acuerdo con Augas de Galicia para abonar su parte de la obra en un periodo de 10 años, y sin intereses, lo que ha ahorrado al Concello tener que recurrir a un préstamo bancario convencional.

El segundo municipio que más dinero debía a 31 de diciembre pasado es Sanxenxo. Concretamente, este Ayuntamiento estaba pendiente de abonar 6,8 millones de euros. Esta cifra subió mucho en 2024, después de que el Concello pidiese 6 millones para la expropiación urbanística de la Finca das Cunchas.

Durante 2025, Sanxenxo apenas amortizó 100.000 euros del capital principal, dado que en los primeros meses la mayor parte de la cuota mensual corresponde a los intereses.

El tercer municipio arousano con mayor deuda viva es Vilanova, con créditos que suman casi 4,5 millones de euros.

En 2025, el Ayuntamiento pidió un millón de euros para pagar a proveedores, pero el grupo de gobierno aseguró en ese momento que lo hacía por una exigencia legal del Gobierno, pues disponía de dinero suficiente en caja para hacer frente a esas facturas.

Sea como fuere, Vilanova consiguió amortizar en solo doce meses más de 800.000 euros, pues a 31 de diciembre de 2024 debía 5,3 millones.

Los demás municipios

Catoira debía en el último balance de Hacienda 3,6 millones de euros. Es uno de los dos únicos concellos de la zona que ha incrementado su deuda con los bancos en el último año, puesto que cerró el ejercicio 2024 con impagos por valor de 3,5 millones, 100.000 euros menos que ahora.

O Grove amortizó 400.000 euros en 2025, y le quedó una deuda viva a cierre de año de 3.039.000 euros. A Illa tenía a 31 de marzo una deuda viva de 1.134.000 euros, unos 65.000 euros menos que el año anterior; y Ribadumia es el segundo municipio de la comarca que subió en deuda en los últimos meses, pasando de los apenas 2.000 euros pendientes de abonar a los bancos en 2024 a medio millón a cierre de 2025.

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El Ayuntamiento de Meis debe por su parte 232.000 euros, casi 60.000 menos que en 2024. Y, para finalizar, la Mancomunidade do Salnés tiene una deuda viva de 1.281.000 euros. Durante el pasado ejercicio, el ente comarcal suscribió un préstamo para comprar una nave en la que habilitar su centro logístico.