Las 2.000 cooperativas de Galicia facturan más de 3.400 millones al año

Las bodegas Martín Códax acogieron este sábado en Cambados los actos del Día do Cooperativismo Galego, que se hizo coincidir con el Día Internacional del Cooperativismo. Una jornada en la que se puso en valor del mundo de las cooperativas como alternativa de modelo económico más justo, incidiendo en trabajo solidario tan presente en el mundo cooperativo, la prevalencia del interés del bien común sobre el particular, o la tranquilidad de estar enrolado en una cooperativa bien a la hora de de acceder a servicios o a la de entrar como socio trabajador en un colectivo que se gestiona de manera democrática.

El acto se iniciaba a las 12 del mediodía y bajo el lema «Cooperativas por un mundo en paz», congregó a unos 200 cooperativistas en representación del elenco de sociedades existentes en las cuatro provincias gallegas.

Xoán Allegue, presidente de Martín Códax, se dirige a los asistentes. / Gustavo Santos

El evento se estrenó con la música de la Banda Sinfónica de Galicia -dirigida por el maestro David Fiúza Souto- y del coro Gaos, y que sirvió para estrenar en directo el himno de cooperativismo gallego: «Cooperar polo ben / dun mundo sempre alén», rezaba en el estribillo de la letra compuesta por Claudio Rodríguez y Cristina Fiaño, con música de Fernando Velázquez y arreglos para banda de Benjamín Otero.

Entre la autoridades se encontraba José González Vázquez, conselleiro de Emprego, quien amén de calificar a los cooperativista de las más de 2.000 cooperativas registradas en Galicia como «héroes» por su modelo de empresa, anunció que «estamos trabajando en el anteproyecto de la nueva ley de cooperativas, que se llevará al Parlamento en este próximo trimestre, y demandaremos al Gobierno central un mejor ajuste del régimen fiscal de las cooperativas». Según los datos oficiales de la Xunta de Galicia, las sociedades cooperativas galegas generan una facturación anual de 3.400 millones de euros.

También intervinieron el presidente de Martín Códax, Xoán Allegue, y la presidenta de la asociación gallega de cooperativas (Agaca) y vicepresidenta del Consello Galego de Cooperativas, Carmen Rodríguez, quien reivindicó mayor protagonismo de la mujer en el mundo del cooperativismo. También habló el alcalde de Cambados, Samuel Lago, quien destacó la importancia de estas sociedades en la economía y el paisaje del rural.

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Finalmente, se entregaron premios a diferentes cooperativas gallegas. Así, fueron galardonadas la coruñesa Biocaba, que centra su labor en proporcionar recubrimientos naturales antifúngicos hechos a base de piel de calabaza; Refuxo, que incide en la economía circular trabajando con residuos de textiles para ser incorporados a la hora de fabricar ladrillos y bloques de construcción; la viguesa Algalia, cooperativa de asesoría y consultoría que lleva 30 años centrando su trabajo en la economía social; Larega (Pontedeume), premio al mejor proyecto nuevo; y la cooperativa agro-ganadera coruñesa Xallas-Santa Comba.