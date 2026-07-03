La Policía intercepta en Vilagarcía a dos traficantes de drogas con armas artesanales

La Policía Local de Vilagarcía intervino este viernes en dos operativos contra el tráfico de drogas a pequeña escala. El primero de ellos se produjo en la calle Marxión, y los agentes incautaron unos dos gramos de cocaína. Posteriormente, una patrulla vio a dos invididuos en actitud sospechosa en el interior de un coche de la calle Mulatas, y procedieron a su registro.

En este caso, la cantidad de droga intervenida fue menor, pero los dos hombres portaban un cuchillo de grandes dimensiones, una hoz, una navaja y hasta una maza artesanal. Eran de Ames, cerca de Santiago, y uno de ellos llevaba 500 euros en efectivo. Se cree que acudieron a Vilagarcía a comprar droga.

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Por otra parte, sobre las 23.00 horas del viernes, la Policía Local detuvo a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de violencia de género. Según el parte, insultó, amenazó y hasta amagó con tirar al río de O Con a su pareja y a la madre de esta.