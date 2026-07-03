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Cultura galega

Pésdebarro celebra dez anos de Folk no Alobre no Castriño

Folk no Alobre cumpre dez edicións este domingo no parque de O Castriño cunha proposta que Pésdebarro entende como unha romaría aberta: música, baile, artesanía, xogos e xantar popular para celebrar a cultura galega desde a convivencia, sen présas nin formato de macrofestival, e con alternativas para todas as idades

Compoñentes de Pésdebarro.

Compoñentes de Pésdebarro. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

Folk no Alobre chega este domingo ao parque de O Castriño coa vontade de abrir o verán cultural de Vilagarcía sen perder o espírito co que naceu hai dez anos: unha celebración próxima, participativa e arredor da cultura tradicional. A asociación Pésdebarro, organizadora coa colaboración do Concello, adianta a cita dous meses, pero mantén a esencia dunha xornada pensada para cantar, bailar e facer comunidade.

Detrás do festival está unha entidade nada en 2011 a partir das aulas municipais de danzas do mundo e tradicionais. «Arrancamos con Pésdebarro para continuar con aquelas escolas», lembra Xosé Lois Domínguez, «Lucio», presidente e cofundador dun colectivo que hoxe reúne arredor de 15 ou 16 persoas. A palabra presidente queda curta para explicar a súa maneira de traballar. «Funcionamos como un equipo. Todo se fai por asemblea», resume.

Pésdebarro reivindica a lingua e a cultura galega desde unha práctica aberta, sen límites de idade nin de coñecementos. Mantén durante o ano obradoiros de canto, percusión, voz, baile ou fabricación de instrumentos con elementos naturais. «Primamos a calidade á cantidade. Interésanos moito máis a convivencia», explica Lucio. Esa filosofía define tamén o Folk no Alobre, que pasou de ter que explicar quen eran a recibir propostas de grupos que queren actuar. «Non queremos ser un macrofestival, senón algo ao longo dun día e moi próximo», sinala.

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A programación comezará ás 11.00 horas na Praza da Ravella co roteiro As peñas no Alobre, con Xurxo Souto e Os Demos da Petaca. Ás 13.00 será a sesión vermú con Brais das Hortas e ás 14.00 o xantar popular. Pola tarde haberá obradoiro de baile solto, foliadas, artesanía, xogos populares e concertos das Pandereteiras de Pésdebarro, Os Demos da Petaca, Pesdelán e Os Carunchos. A foliada libre pechará unha festa para desfrutar «cada quen á súa maneira».

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