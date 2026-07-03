Los Peperetes revalida su excelencia atlántica

Los Peperetes volvió a situar a Carril en el mapa de la excelencia gastronómica gallega. La conservera artesanal que dirige Jesús Lorenzo fue distinguida en la duodécima edición de los Premios Galicia Alimentación, convocados por Clusaga, con el galardón al Producto Excelente en la categoría Excelencia Atlántica por su Ventresca de Bonito en Manteiga de Airas Moniz. La propuesta une ventresca de bonito fresco con una mantequilla de leche cruda de vacas Jersey elaborada en Chantada, en una alianza que el jurado valoró por su calidad diferenciada y su apuesta por el producto gallego.

El reconocimiento llega por segundo año consecutivo para la firma carrilexa, que ya había sido premiada por su lubina al albariño. «Todo premio es siempre bien recibido. Ayuda a seguir creciendo y demuestra que la línea que seguimos es la correcta», señala Lorenzo, que reivindica una forma de trabajar basada en la producción limitada, la innovación y la máxima calidad.

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Los Peperetes cuenta actualmente con unas 52 referencias, que ajusta cada año en función de las campañas pesqueras. «La cabeza no para; cada año presentamos una o dos novedades», apunta su responsable, que avanza nuevas elaboraciones como la ventresca de atún rojo de almadraba en mantequilla. «Apostamos por lo artesanal, por crecer y por innovar», resume.