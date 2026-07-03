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Turismo

Meis recupera la atención turística en Armenteira

La Deputación presentó al Concello y a la comunidad religiosa el proyecto de la nueva oficina en el monasterio

Momento de la reunión en Armenteira.

Momento de la reunión en Armenteira. / FdV

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Diego Doval

Meis

El monasterio de Armenteira volverá a contar con atención turística este verano mientras avanza el proyecto de la nueva Oficina de Turismo. El diputado provincial de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, y personal de esta área se desplazaron hasta Meis para presentar a la comunidad religiosa y al Concello el diseño del futuro servicio, que se ubicará de nuevo en el entorno del monasterio.

Mientras la nueva oficina no esté rematada, desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto funcionará un punto de información turística provisional para atender a visitantes y peregrinos en uno de los enclaves de mayor atractivo del municipio y de la comarca. La medida llega después de las reivindicaciones realizadas por el gobierno local, que venía reclamando la recuperación de un servicio que hasta 2023 asumía íntegramente la Deputación de Pontevedra.

La alcaldesa, Marta Giráldez, valoró el cambio de criterio y agradeció al nuevo diputado de Turismo y a la directora del área, Romina Fernández, que atendiesen las peticiones del Concello, que definió como «leales, sensatas y coherentes». La regidora incidió en que «no tenía sentido que uno de los lugares más turísticos de la zona quedase, sin motivo, privado de una Oficina de Turismo».

Desde el Concello subrayan que la Deputación ha reconocido que fue un error desmantelar una oficina que llevaba años funcionando correctamente y que estaba dotada de los medios necesarios, para ahora, tres años después, construir otra en el mismo lugar y con el coste que eso supone. Giráldez remarcó que el gobierno local fue «parte importante» para que la institución provincial reconsiderase una decisión «muy mal tomada en el pasado».

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El Concello celebra la puesta en marcha de la nueva oficina, aunque recuerda que a partir de 2027 tendrá que asumir parte del salario del personal que atienda el servicio.

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