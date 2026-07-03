La Guardia Civil ya esclarece casi la mitad de los ciberdelitos que se denuncian en Cambados

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, copresidió este viernes, junto con el alcalde de Cambados, Samuel Lago, la Junta Local de Seguridad en la que se aprobó el dispositivo especial de la Festa do Albariño, y se analizó la evolución de la seguridad ciudadana en el municipio.

Durante la reunión, Abel Losada puso en valor la «evolución positiva» de los indicadores de seguridad en Cambados, destacando que los datos reflejan «el buen trabajo de coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para garantizar la seguridad de la ciudadanía».

Según los datos analizados en la Junta Local de Seguridad, si se comparan los datos anuales de 2025 con los de 2024, la criminalidad se redujo un 7,86 por ciento, «consolidando una tendencia descendente en el municipio», apuntan desde la Subdelegación. Esa mejora se acentúa en lo que va de año: entre enero y mayo de 2026 las infracciones penales bajaron un 28,3 por ciento respecto al mismo período de 2025.

«Además, los delitos graves y menos graves conocidos descendieron un 21,6% y los delitos contra el patrimonio se redujeron en más de un 30%. Por el contrario, las infracciones penales esclarecidas se mantienen prácticamente estables, con un ligero incremento del 1%, lo que evidencia la eficacia de las actuaciones de la Guardia Civil», prosigue la Subdelegación.

Abel Losada destacó también que uno de cada tres delitos que se cometen en Cambados ya son ciberdelitos. Con todo, puso en valor que, «se está consiguiendo contener su incremento gracias a la importante labor de prevención, investigación y concienciación que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Además, destacó que cerca del 44 por ciento de los ciberdelitos conocidos son esclarecidos.

En el ámbito de la violencia de género, la Junta Local de Seguridad analizó la situación en el municipio, donde permanecen activos 38 casos en el sistema VioGen. Finalmente, se aprobó el plan de seguridad de la Festa do Albariño, que este año se celebrará entre el 29 de julio y el 2 de agosto.

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Se estima que esos días se congregará en Cambados unas 200.000 personas.