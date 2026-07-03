Un conductor causa daños a varios coches en O Terrón

La Guardia Civil investiga el incidente registrado en la noche del jueves en la playa de O Terrón, en Vilanova de Arousa, donde un conductor habría impactado de forma voluntaria contra varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona. Según las primeras informaciones, fueron cinco los coches implicados en los golpes, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.

El episodio generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el entorno del arenal. Testigos presenciales señalan que el conductor del vehículo que originó las colisiones mantuvo una actitud violenta tras los impactos e incluso llegó a sacar un hacha, con la que comenzó a proferir gritos antes de abandonar el lugar en su propio coche.

Los hechos se produjeron durante la noche y movilizaron a las fuerzas de seguridad, que mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar al autor y determinar las circunstancias en las que se produjeron los daños. Por el momento, no ha trascendido que el suceso dejase personas heridas ni se ha podido confirmar oficialmente la detención del presunto responsable.

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La Guardia Civil trabaja con las declaraciones de los testigos y con los datos recabados en la zona para reconstruir la secuencia del incidente. La principal línea de investigación apunta a una acción intencionada, dado que las personas que presenciaron los hechos sostienen que el conductor dirigió el vehículo contra los coches estacionados. Los propietarios de los turismos afectados deberán ahora evaluar los daños materiales ocasionados en un episodio que causó alarma en O Terrón.