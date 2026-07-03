A Calzada se llena de talento femenino

El Paseo da Calzada cambió este viernes su ritmo habitual por el de una feria con nombre de mujer. Cambados inauguró la cuarta edición de Produtoras en femenino, una cita que nació con vocación de escaparate para proyectos impulsados por mujeres y que este fin de semana convierte el centro de la villa en un recorrido por la artesanía, la alimentación, la creatividad y la producción de cercanía.

La feria, organizada por En Femenino Produccións con la colaboración de la Concellería de Igualdad y la Deputación de Pontevedra, abrió sus puertas a las 11.00 horas y celebró a las 12.15 el paseo inaugural. A partir de ahí, A Calzada se llenó de público, curiosidad y conversación alrededor de treinta expositoras, el máximo que permite el espacio disponible. La cifra confirma el crecimiento de una propuesta que en Cambados ha encontrado una plaza cómoda, visible y con una clientela que ya reconoce el valor diferencial de esta convocatoria.

El catálogo de la feria es amplio y diverso. Hay alimentación, quesos, miel, conservas artesanas, bisutería, joyería, textil, juguetes, velas, complementos, cosmética artesanal y alfarería. Una de las imágenes más atractivas para el público es la de una artesana trabajando el barro con torno ante los visitantes, una demostración que resume bien el espíritu de la feria: mostrar el producto final, pero también el oficio, el proceso y la mano que hay detrás de cada pieza.

La jornada inaugural tuvo también un componente gastronómico. A las 12.30 horas, el Obradoiro de Hostelería do Salnés ofreció un showcooking elaborado con productos de la propia feria, una forma de conectar los puestos con la cocina y de subrayar las posibilidades de las materias primas que se pueden encontrar estos días en A Calzada. Por la tarde continuaron las actividades, con presentaciones de marcas y nuevas oportunidades para conocer de cerca a las productoras.

Un momento del showcooking. / Iñaki Abella

El programa seguirá este sábado con más actividad desde la mañana, incluida una charla de la concejala Marta Pérez y nuevas presentaciones. La música llegará a las 20.00 horas con la actuación en directo del dúo Giuliana Vianco, uno de los reclamos de una jornada pensada para prolongar la visita más allá de las compras.

Durante los tres días, el público podrá participar además en el trivial «Mulleres con raíces», un juego con dieciséis preguntas y cuatro opciones de respuesta que busca sumar divulgación y entretenimiento. Los premios se entregarán el domingo por la tarde, entre ellos una cesta con productos artesanos de la propia feria.

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Produtoras en femenino alcanza así su cuarta edición con una fórmula consolidada: proyectos de toda Galicia, prioridad para la cercanía, venta directa, actividades complementarias y un relato común en torno al trabajo de mujeres creadoras, productoras y emprendedoras. Hasta el domingo, Cambados tiene en A Calzada un mercado, pero también un punto de encuentro.