Los Ayuntamientos arousanos piden autoprotección a sus vecinos ante la ola de calor

Los Ayuntamientos arousanos lanzaron este viernes diversos avisos dirigidos hacia sus vecinos para que adopten medidas de autoprotección durante estos días de ola de calor. En concreto, el de Vilagarcía recordó que es uno de los incluidos en la zona de alerta roja, y pidió a los ciudadanos que tengan especial cuidado los niños, las personas mayores y los colectivos vulnerables. Igualmente, y ante el elevado riesgo de incendios forestales, Ravella volvió a pedir máxima precaución a la hora de transitar por montes o zonas con vegetación, y recuerda que desde el 1 de julio está prohibida la quema de rastrojos.

Con temperaturas que pueden superar los 35 grados centígrados en las horas centrales del día durante el fin de semana, la concejalía de Sanidad que dirige Tania García recuerda a los vecinos recomendaciones como beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, y evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o azúcar, ya que aceleran la deshidratación.

«Se aconseja hacer comidas ligeras a base de platos fríos, ensaladas, verduras y frutas. Debe evitarse salir y practicar deporte en las horas centrales del día, cuando el calor aprieta más, y aprovechar para ventilar los hogares a primera hora de la mañana o por la noche», explicó el Concello.

La administración recuerda que durante el día las casas se mantendrán frescas con las persianas bajadas. «El uso de ropa ligera y que transpire ayuda a soportar mejor el calor, y debe usarse gorra, protección solar y gafas de sol en todo momento. Si se sale a la calle se buscarán lugares frescos y a la sombra, y nunca debe dejarse a ninguna persona dentro de un vehículo», añade el Concello.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede alterar las funciones vitales. Esto puede provocar mareos, vómitos, debilidad, fatiga, calambres musculares y deshidratación. Todos estos efectos pueden evitarse siguiendo las medidas anteriormente señaladas. «De persistir o de alcanzar los 40 grados de fiebre, sufrir convulsiones o desmayos, debe avisarse inmediatamente al 112», precisan la administración. Para prevenir los incendios, no se podrán hacer quemas de rastrojos, barbacoas en el monte o merenderos y no desechar colillas en zonas con maleza.