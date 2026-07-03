Las dos Anpas de A Lomba unen fuerzas por la pérdida de un aula

Las dos asociaciones de padres de alumnos del colegio A Lomba, de Vilagarcía, han decidido unir sus fuerzas contra la anunciada pérdida de una línea educativa de cuarto curso de Infantil.

La dirección del centro, que cuenta con dos edificios (el principal, situado en el entorno de A Xunqueira, y el Anexo, que está frente a los jardines del Doctor Fleming), convocó para este viernes a las directivas de ambas anpas para comunicarles los planes de la Consellería de Educación.

A Lomba tiene ahora mismo tres líneas educativas o aulas para alumnos de tres años (cuarto de Infantil), dos de ellas en el edificio principal y una en el Anexo. La intención de la Xunta es prescindir de una de las tres, pero sin precisar cuál, alegando que incluso con dos líneas no se superará el umbral de 20 alumnos por clase.

La Xunta quiere que sea la dirección del colegio la que decida en qué edificio se suprime la línea

Pero esta medida no convence a los padres, ya que supondría o bien la eliminación del aula del Anexo o bien que la de A Lomba tendría que funcionar con 19 niños. Por ello, los representantes de las anpas A Xunqueira y Doutor Fleming acordaron este viernes una serie de acciones de presión conjuntas.

La primera es una ronda de contactos con todos los partidos políticos de la corporación municipal, en busca de apoyos para convencer a la Consellería de Educación de que dé marcha atrás en sus planes. Y la segunda es desplazarse la semana próxima a Pontevedra, para tratar de ser recibidos por los responsables de la Consellería de Educación. Las anpas ya lo intentaron mediante varias peticiones por escrito, pero no obtuvieron respuesta.

Postura de Ravella

El gobierno local de Vilagarcía ha anunciado que convocará a la junta de portavoces la semana que viene, «con el objetivo de planificar una postura institucional y conjunta» contra la decisión de la Xunta. La reunión con los grupos municipales se acordó después de la reunión que la concejala de Educación, Paola María, mantuvo este misme mismo viernes con el presidente de la ANPA de A Lomba y dos madres cuyos hijos se incorporan en septiembre a este centro.

La intención del ejecutivo es consensuar con los grupos municipales el texto de la iniciativa a elevar al próximo pleno. El Ayuntamiento también solicitará una reunión con la Jefatura Provincial de Educación para abordar el asunto. «Según las explicaciones dadas por los representantes de las familias, la decisión de la Consellería parece precipitada en vista de la matriculación existente en las escuelas de educación infantil y, especialmente, en los niños que el próximo año completarán ese ciclo y deberá incorporarse a la siguiente etapa educativa».

Además, apuntan que, mientras que en A Lomba se decide eliminar una línea por contar con solo 19 de los 20 alumnos requeridos, existen otros centros donde se mantienen aulas con menor número de matrículas.

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Los afectados advierten de que esto «supondrá un grave perjuicio en la atención del alumnado al reducirse considerablemente el personal de apoyo para estudiantes con necesidades especiales, que se calcula en función del número de aulas y no del de estudiantes. Y eso, en un momento en el que los niños y niñas con este tipo de características van en constante aumento». En opinión de Paola María, con esta actuación, «da la impresión de que la Consellería trata de hacer una operación encubierta para acabar cerrando el Anexo».