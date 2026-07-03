Conflicto laboral
Los 16 trabajadores de Valoriza y CIG anuncian huelga en la recogida de basura de Cambados, Vilanova y Meis
El paro empezaría el 24 de julio y se prolongaría hasta el 9 de agosto
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Arousa
Los 16 trabajadores de la empresa Valoriza y del sindicato CIG han anunciado una huelga en el servicio de recogida de la basura de los Ayuntamientos de Cambados, Vilanova y Meis, debido a las condiciones salariales de los trabajadores.
En una conferencia de prensa, la plantilla y el sindicato han asegurado este viernes que si en los próximos días no se produce ningún avance en la negociación salarial del convenio colectivo y en la mejora de las condiciones de la concesión de la Mancomunidade do Salnés, irán a huelga del 24 de julio al 9 de agosto.
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