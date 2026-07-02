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Vilagarcía abre plazo para solicitar atracciones y puestos para San Roque

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de julio y las instalaciones deberán estar operativas del 14 al 23 de agosto

Las atracciones estarán en la Zona TIR y los puestos en el parque Miguel Hernández.

Las atracciones estarán en la Zona TIR y los puestos en el parque Miguel Hernández. / Adrian Irago

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Diego Doval

Vilagarcía

La Concellería de Cultura de Vilagarcía abrió el plazo para solicitar la instalación de atracciones de feria, casetas de juego, puestos de venta y espacios de alimentación durante las fiestas de San Roque, que se celebrarán del 14 al 23 de agosto. Los interesados podrán presentar la documentación hasta el 20 de julio a través de la sede digital municipal.

Las atracciones se ubicarán, como es tradicional, en la zona TIR, mientras que las casetas de juego y los puestos de venta minorista y alimentación se instalarán en el parque Miguel Hernández. El montaje podrá realizarse entre los días 10 y 13 de agosto y el desmontaje deberá quedar completado el lunes 24.

El Concello recuerda que todas las instalaciones tendrán que estar activas durante todo el período festivo y cumplir la normativa vigente. En el caso de los carruseles mecánicos, una consultora especializada revisará y certificará «la seguridad de los montajes y del funcionamiento» antes del inicio de la actividad.

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Quienes ya presentaron correctamente la documentación para Santa Rita 2026 y la mantengan en vigor no tendrán que volver a entregarla. Las dudas podrán dirigirse al correo festas@vilagarcia.gal.

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