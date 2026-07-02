Fiestas patronales
Vilagarcía abre plazo para solicitar atracciones y puestos para San Roque
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de julio y las instalaciones deberán estar operativas del 14 al 23 de agosto
La Concellería de Cultura de Vilagarcía abrió el plazo para solicitar la instalación de atracciones de feria, casetas de juego, puestos de venta y espacios de alimentación durante las fiestas de San Roque, que se celebrarán del 14 al 23 de agosto. Los interesados podrán presentar la documentación hasta el 20 de julio a través de la sede digital municipal.
Las atracciones se ubicarán, como es tradicional, en la zona TIR, mientras que las casetas de juego y los puestos de venta minorista y alimentación se instalarán en el parque Miguel Hernández. El montaje podrá realizarse entre los días 10 y 13 de agosto y el desmontaje deberá quedar completado el lunes 24.
El Concello recuerda que todas las instalaciones tendrán que estar activas durante todo el período festivo y cumplir la normativa vigente. En el caso de los carruseles mecánicos, una consultora especializada revisará y certificará «la seguridad de los montajes y del funcionamiento» antes del inicio de la actividad.
Quienes ya presentaron correctamente la documentación para Santa Rita 2026 y la mantengan en vigor no tendrán que volver a entregarla. Las dudas podrán dirigirse al correo festas@vilagarcia.gal.
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