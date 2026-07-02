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Los vecinos de Cea lamentan el robo de puertas en el cementerio

Los usuarios reclaman una rápida reposición tras los daños registrados en el camposanto

Los baños ya sin puertas.

Los baños ya sin puertas. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

Vecinos de Cea denuncian el robo de las puertas de los baños del cementerio parroquial de Vilagarcía. Los usuarios lamentan la falta de intimidad y piden una rápida reposición para evitar más molestias en un espacio de uso público.

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