Salvan una casa y una granja porcina de acabar devoradas por las llamas

Se inició sobre las 18.00 horas a poco más de un kilómetro del registrado el día anterior en Tragove arrasando una superficie arbolada entre Vilanova y Cambados. El incendio de esta tarde estuvo muy cerca de llevarse por delante una vivienda y una granja porcina situadas en el primero de los municipios, pero el esfuerzo de los servicios de emergencias y de los bomberos forestales, así como las descargas de tres helicópteros, lo han evitado.

A las 19.30 horas, los retenes se afanaban en regar toda la zona después de haber logrado controlar las llamas, que arrasaron una importante zona de masa arbolada que todavía está sin cuantificar. El lugar del incendio se desplazaron los alcaldes de ambos municipios, Gonzalo Durán y Samuel Lago, que reconocían que el viento había dificultado mucho las tareas de extinción. «Se ha conseguido frenar las llamas, con mucho esfuerzo por parte del Servizo de Emerxencias y al retén de lucha contra el fuego, en el muro exterior de la vivienda», explicaba el regidor cambadés . Además de los servicios de emergencias también fueron muchos los vecinos que se lanzaron a frenar las llamas con cubos y palas, entre ellos, el edil de Cambados, José Ramón Abal, que lamentaba que se repita esta situación con apenas 24 horas de diferencia en su municipio.

No fue el único incendio que se ha registrado en la comarca. Prácticamente a la misma hora, en la zona de Estonllo, en O Grove, se detectaron llamas y humo, movilizando de inmediato a los servicios de emergencias. Al igual que en Cambados, el viento fue un auténtico problema para frenar el avance de las llamas por la zona, llegando a amenazar varias viviendas.

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En A Illa, a última hora de la tarde, también se encendieron las alarmas con las llamas cerca de Carreirón, pero se controlaron de forma inmediata.