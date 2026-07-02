Revenidas suma a Narco, Bob Vylan y Fillas de Cassandra a su cartel

El Revenidas sigue armando el cartel de su edición de 2026, que se celebrará en Vilaxoán del 10 al 13 de septiembre. El festival anuncia ahora diez nuevas incorporaciones, con una destacada presencia gallega y una mezcla de punk, metal, rap, tradición, urbana y mestizaje. Narco, Fillas de Cassandra, Sons of Aguirre & Scila, 9Louro, Bob Vylan y Dakidarría encabezan este tercer avance, al que también se suman De Ninghures, Malifeta, Queen Rendi y Matah.

La organización destaca un cartel «plural y combativo», en el que Narco celebrará sus 30 años de trayectoria y Fillas de Cassandra presentará el directo de Tertúlia. Bob Vylan aportará la descarga internacional desde Londres, mientras 9Louro llega como uno de los grandes nombres de la nueva escena urbana gallega. Los abonos están a la venta en revenidas.com por 66 euros más gastos, con acampada por 15 euros.