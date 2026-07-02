Punta Faxilda, la patrullera que moderniza la flota de Gardacostas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este jueves el compromiso del Gobierno autonómico con dotar al Servizo de Gardacostas de una flota moderna y eficiente con la entrega de una nueva patrullera, la sexta desde 2018, y el presupuesto asignado para incorporar otra próximamente. Serían así siete las patrulleras de última generación con las que contaría un servicio que destaca por su ingente labor y profesionalidad en la vigilancia y control de las costas gallegas. Esta última es la Punta Faxilda, embarcación construida en los astilleros cambadeses de Polináutica.

Alfonso Rueda ha confiado en que esta embarcación «sea útil para preservar una de las cosas que hay que preservar más, que es el mar». «Nuestro litoral, nuestros recursos y nuestra forma de vida de siempre y la que tiene que venir en el futuro», ha destacado durante la entrega, en la que ha estado acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

El acto se celebró en Vilanova de Arousa y, en él, el presidente ha destacado el gran trabajo que realiza este servicio, disponible las 24 horas de los 365 días del año, «los primeros que responden cuando hay un incidente en el mar», y que tanto ejerce labores de salvamento como controles e inspecciones, además de actuaciones contra el furtivismo y contra la contaminación marina, labores en las que están alcanzando unos excelentes resultados desde su creación.

Alfonso Rueda, junto a otras autoridades, a bordo de la Punta Faxilda en el puerto de Vilanova. / Iñaki Abella

La Xunta ha destacado que Gardacostas ha salvado las vidas de 1.800 personas desde hace más de 30 años. Además, los datos del último año indican que el Servizo de Gardacostas realizó casi 10.000 inspecciones, decomisó más de 36.000 artes de pesca prohibidos e incautó casi 28.000 kilogramos de especies marinas, con el objetivo de «asegurar que los que trabajan cumpliendo la ley, que son una inmensa mayoría, tengan la garantía de que se persigue a aquellos que no lo hacen».

En su intervención, el presidente ha destacado el objetivo de la Xunta de dotar a estos profesionales de los mejores recursos para realizar su trabajo. En esta línea, ha recordado que el Servizo de Gardacostas cuenta en la actualidad con 140 efectivos, dos helicópteros y nueve bases distribuidas por todo el litoral gallego, una de las más importantes en Vilaxoán.

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En la botadura celebrada en Vilanova participaron numerosas autoridades, tanto civiles como policiales, así como representantes de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, entre ellos, su presidente, Manuel Cachaldora, cura párroco de A Xunqueira de vilagarcía y que se encargó de bautizar la embarcación. Tras el bautizo, el propio Rueda, acompañado del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y de otras autoridades, pudo conocer la potencia que posee la embarcación que se destinará a cuestiones de vigilancia de las costas gallegas y de respaldo a acciones de salvamento en el mar.