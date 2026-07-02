Las playas de A Compostela y O Campanario vuelve a presumir de distintivo de máxima calidad

Vilagarcía volvió a izar este jueves las banderas azules en las playas de O Campanario-Bamio y A Compostela, dos de los arenales de referencia del municipio y de la temporada estival en la capital arousana. Los distintivos concedidos por Adeac, que reconocen la calidad de las playas europeas, ondean desde el mediodía tras un acto celebrado en A Compostela, donde participaron el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou.

La imagen de la bandera azul en el arenal urbano coincidió con el arranque efectivo de la campaña de verano en las playas vilagarcianas. El servicio de vigilancia y socorrismo comenzó a funcionar el miércoles, 1 de julio, en los tres arenales del municipio: A Compostela, O Campanario-Bamio y O Preguntoiro, en Vilaxoán. Los primeros bañistas aprovecharon una mañana soleada en una jornada que permitió visibilizar el dispositivo municipal de seguridad y asistencia en una de las zonas más concurridas de la ciudad durante los meses estivales.

El Concello dispone por ahora de 11 de los 12 socorristas previstos para cubrir las tres playas, después de que uno de los aspirantes que había superado las pruebas renunciase finalmente al puesto. El gobierno local abrirá en los próximos días un nuevo proceso de selección para cubrir esa vacante. Mientras tanto, la vigilancia quedará garantizada con el refuerzo del servicio de Emerxencias, de forma que la atención pueda prestarse con normalidad en todos los arenales durante el inicio de la campaña.

Varela destacó que la renovación de la bandera azul en A Compostela supone un importante reclamo turístico y de imagen para Vilagarcía, pero también un reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años para mejorar la calidad de las aguas, los servicios disponibles y el entorno de la playa. El regidor puso el acento en la profunda transformación del principal arenal urbano, que ha ido recuperando centralidad como espacio de ocio, paseo, deporte y convivencia tanto para la vecindad como para los visitantes.

«A Compostela de hoy dista mucho de la que era hace quince años. Gracias a las inversiones realizadas en saneamiento, en la renovación del paseo marítimo, en la regeneración integral de la arena y la eliminación del cadillo, en la colocación de farolas ornamentales, en la dotación de equipamientos deportivos y, últimamente, en la recuperación de un tramo de la fachada marítima con la nueva zona verde del Ramal, hoy podemos presumir de una playa modelo, dinamizada y llena de vida», señaló el alcalde.

El servicio de socorristas ya está operativo. / Iñaki Abella

El gobierno local considera que ese conjunto de actuaciones ha permitido cambiar la imagen de una zona estratégica de la ciudad y reforzar la relación de Vilagarcía con su frente marítimo. La playa de A Compostela, situada junto al paseo y conectada con uno de los espacios urbanos más transitados, se ha consolidado como un punto de encuentro durante el verano, pero también como un lugar de uso cotidiano durante el resto del año.

De cara al futuro inmediato, Varela apuntó a la demolición de las naves del Ramal como una actuación clave para culminar ese proceso de recuperación del borde litoral. El alcalde defendió que esa intervención permitirá «abrir definitivamente Vilagarcía al mar» y completar la entrada a los arenales urbanos a través de un nuevo espacio destinado al disfrute público.

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El regidor aseguró sentirse «muy orgulloso, como vilagarciano», de volver a ver ondear las banderas azules en O Campanario-Bamio y A Compostela. También avanzó que el Concello seguirá trabajando para recuperar este distintivo en O Preguntoiro «más pronto que tarde», con el objetivo de reforzar la calidad, los servicios y la imagen del conjunto de las playas del municipio.