Nervosas y Leo Jiménez lideran el cartel del Alén Metal Fest

El parque de A Xunqueira volverá a convertirse el 11 de julio en territorio metalero con la sexta edición del Alén Metal Fest, una cita que gana peso en el calendario musical de Vilagarcía y que este año tendrá como grandes reclamos a Nervosas y Leo Jiménez. El festival, organizado por Aínda non vai desta con el respaldo del Concello, mantiene la entrada gratuita y reunirá también a Pitch Black, CaboDano y Resurge.

La organización calcula que unas 1.500 personas asistirán a una jornada que arrancará a las 19.30 horas y se prolongará hasta la 01.30. Jorge Santos, integrante de Aínda non vai desta, destacó que el festival se ha consolidado como «el segundo festival de metal más importante de Galicia» y subrayó que la «plaza de Vilagarcía gusta mucho», hasta el punto de atraer público de otros lugares.

El cartel combina proyección internacional, nombres consolidados y bandas de la escena próxima. La presencia de Nervosas supone uno de los golpes de efecto de esta edición. La formación brasileña, con reconocimiento global dentro del metal extremo, llega en plena proyección y convertida en referente para muchas mujeres en un género históricamente masculinizado.

El otro gran nombre será Leo Jiménez, una de las voces más reconocibles del metal español. Su trayectoria está ligada a Saratoga, Stravaganzza, Supra o 037, antes de consolidar su carrera en solitario y compatibilizarla con otros proyectos, como el musical «Jesucristo Superstar».

El Alén Metal Fest forma parte de la marca VGA 365, creada por el Concello para agrupar grandes citas culturales y musicales de todo el año. La concejala de Cultura, Sonia Outón, defendió la apuesta municipal por un festival que «vino a completar la gama de estilos musicales» presentes en Vilagarcía y que ofrece una alternativa para un público «muy fiel».

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El alcalde, Alberto Varela, puso en valor el trabajo de Aínda non vai desta, una asociación que, pese a su carácter aficionado, «trabaja como verdaderos profesionales». El regidor insistió en que «Vilagarcía no para», reivindicó a la ciudad como «ciudad de la música» y aseguró que con el Alén suma el título de «capital del metal». Santos avanzó que se reducirán los tiempos entre conciertos y pidió «disculpas a la vecindad por el ruido», aunque recordó que se cumplirá el horario.